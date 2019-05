Palmeiras e San Lorenzo definem liderança do Grupo F da Libertadores

Na próxima quarta-feira (8), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o San Lorenzo, da Argentina. Pelo jogo de ida, no El Nuevo Gasómetro, O San Lorenzo venceu a partida por 1 a 0, com gol de Herrera.

A situação no grupo é de total tranquilidade para ambos os clubes, que já estão classificados. O Palmeiras tem 12 pontos e, com o empate do Internacional com o River Plate, pode chegar ao segundo lugar na classificação geral. O San Lorenzo tem 10 pontos e tenta a vitória para conseguir o primeiro lugar do grupo. O Melgar conta com 4 pontos e o Junior Barranquilla com 3. Ambos disputam a vaga na Copa Sul-Americana, também às 21h30 da quarta-feira.

A arbitragem da partida ficará por conta de Gery Vargas, que será auxiliado por Jose Antelo Edwar Saavedra. Todos são da Bolívia.

Em busca da segunda colocação geral

O alviverde que sofreu apenas 1 gol na Libertadores, busca a vitória para poder decidir os jogos em casa na fase de mata-mata da competição. Para isso, ele conta com a força de sua defesa, com Luan e Gustavo Gómez, que não sofrem gols há 6 jogos.

Gómez, o xerife alviverde, comentou sobre isso em coletiva na última terça-feira (7): “O principal é estar sempre ligado no jogo, entrar com a mentalidade de não tomar gol. Isso ajuda muito. Estamos muito contentes com o desempenho da defesa”.

Apenas com os desfalques de Willian e Goulart, todos os jogadores estão à disposição de Felipão, que deve ir com: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo e Bruno Henrique; Dudu, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Borja.

Argentinos em crise

O San Lorenzo vem de eliminação para essa partida. No último domingo (5), o time de Almagro foi eliminado em casa para o Argentino Juniors, pela Copa da Superliga, após um empate em 1 a 1. No primeiro jogo, a vitória de 1 a 0 para o Juniors deu a vantagem aos visitantes.

Para a partida no Allianz Parque, o San Lorenzo conta com 4 desfalques: Nahuel Barrios, fora por desgaste muscular e Ruben Botta, com um trauma no pé. Ainda Castellani e Blandi completam a lista de lesionados.

O provável San Lorenzo para essa partida é: Monetti, Herrera, Gonzalo Rodríguez, Coloccini, Senesi e Damián Pérez; Loaiza, Román Martínez; Gustavo Torres, Reniero e Fértoli.