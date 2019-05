Visando clássico com o Fluminense, Barroca testa Alex Santana no lugar de Bochecha

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Botafogo chega embalado para o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro ocupa a sexta posição, com seis pontos somados. Em caso de vitória, a equipe pode adentrar o G4 da competição.

Visando o segundo 'Clássico Vovô' do ano, Eduardo Barroca comandou atividade no Nilton Santos e mostrou que o time pode ter alterações em relação aos últimos jogos. Autor do gol da vitória sobre o Fortaleza, Alex Santana foi testado entre os titulares pelo treinador e pode começar jogando.

Barroca dividiu a atividade em duas partes, uma com Alex Santana entre os 11 iniciais, e a outra com Gustavo Bochecha ainda na posição. A informação é do portal Fogo na Rede. Vale lembrar que o volante ex-Paraná foi quem marcou o gol do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Fluminense, no duelo válido ainda pelo Estadual.

O comandante alvinegro terá mais dois dias de treino para solucionar o quebra cabeça e definir quem será o titular diante do Tricolor. A provável escalação do Glorioso é a seguinte: Gatito; Fernando, Carli, Gabriel, Gilson; Gustavo Bochecha (Alex Santana), João Paulo, Cícero; Rodrigo Pimpão, Erik e Diego Souza.