Yuri é apresentado e se mostra à disposição de Diniz: "Para quando ele quiser"

O Fluminense apresentou mais um reforço para a temporada de 2019. Com contrato até o fim deste ano, o volante Yuri chegou por empréstimo do Santos, e falou com a imprensa nesta quarta-feira (9), no CTPA. Animado por trabalhar novamente com Fernando Diniz, o jogador não poupou elogios e já se colocou à disposição para o clássico de sábado contra o Botafogo.

"O Diniz deixa todo mundo bem tranquilo. Estou à disposição dele para quando ele quiser. Se ele me escalar, vamos embora. Estou preparado inclusive fisicamente. Estou é feliz e ansioso para voltar a jogar novamente."

"Deixo bem claro para todo mundo que Diniz foi um cara que me ajudou bastante. Voltar a trabalhar com ele e vestir essa camisa de um clube tão grande é uma felicidade enorme. No Audax-SP, eu era muito jovem. Lá, o treinador me fez crescer como jogador e pessoa. É um cara que pensa nisso, então, ele é diferente. É bom, como falei, retornar a trabalhar com ele."

Com nome no BID (Boletim Informativo Diário), Yuri já está apto a atuar e falou como será se a estreia for mesmo sábado, no clássico contra o Botafogo.

"Não tive nenhuma conversa em específico com o Diniz sobre o jogo. Como falei, estou à disposição. É bom começar em um clássico, um jogo bom de jogar."

Yuri é volante de origem, mas não tem preferência em ser primeiro ou segundo volante.

"Eu me sinto bem tranquilo nas duas possibilidades de atuar como volante. Eu até já joguei de zagueiro. Diniz sabe que pode contar comigo do meio para trás."

Com poucos minutos em campo em 2019, Yuri reconheceu o melhor momento de outros jogadores do elenco santista.

"Não tive sequência lá devido a quem estava jogando. O pessoal estava bem. Acho que é isso. Aqui estou na luta de novo para ter espaço. Vou trabalhar no dia a dia."

Por último, falou sobre Sampaoli e Diniz.

"Realmente, ele e o Diniz têm ideias parecidas. Eles são disparados os melhores no Brasil hoje. Colocam as ideias sem medo mesmo que aqui se cobre muito o resultado."