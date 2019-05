Rumo à final! Favorito, Fortaleza encara Santa Cruz desfalcado na semi da Copa do Nordeste

Decisão! Assim é o clima para Fortaleza e Santa Cruz na noite desta quinta-feira (9). Cearenses e pernambucanos medem forças na semifinal da Copa do Nordeste. A disputa é em jogo único na Arena Castelão e conta com duas equipes em momentos distintos na temporada.

Você acompanha todos os lances do confronto no tempo real da VAVEL Brasil. Lembrando que a outra semifinal é entre Botafogo-PB e Náutico.

Foco no mata-mata

Vindo de derrota para o Botafogo na Série A, o Leão do Pici chega à meia-final da Lampions League após eliminar o CRB de forma heroica nas quartas. Assim, o técnico Rogério Ceni jogou com time misto na derrota para o Botafogo. Ceni também garantiu que o foco por enquanto é no mata-mata nordestino.

Recém-chegado, Kieza é um dos desfalques, que não foi inscrito na competição, e Juninho, que já atuou na competição pelo Ceará, é outro ausente. Felipe iniciou a transição de fisioterapia para campo, porém é dúvida. O técnico deve optar por Marcelo Boeck no gol, ao invés de Felipe Alves, e no ataque titular do Tricolor.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho, Bruno Melo; Paulo Roberto, Araruna, Edinho; Júnior Santos, Wellington Paulista e Osvaldo. TÉC: Rogério Ceni.

Muitos desfalques

O Santa Cruz tem um grupo de desfalques para a semifinal com o Fortaleza. Marcos Martins, lateral-direito, é principal garçom do time, com seis assistências no ano, mas não joga. O meia Patrick Vieira e o atacante Augusto, que foram titulares na derrota de 3 a 0 para o Ferroviário-CE pela Série C, também são ausências. Sem dúvidas, a atmosfera do Cobra Coral é de plena superação.

Além dos desfalques e da diferença orçamentária dos clubes, o Tricolor Recifense ainda tem o desafio de jogar fora de casa. Mas segue confiante em repetir atuações que foram destaque na atual temporada, como as vitórias de 3 a 0 sobre o ABC-RN e de 2 a 0 sobre o Fluminense, esses dois triunfos pela Copa do Brasil.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTA CRUZ: Anderson; Cesinha (Warley), João Victor, William Alves e Bruno Ré; Charles, Italo Henrique e Allan Dias (Diego Lorenzi); Carlos Renato, Guilherme Queiroz e Pipico. TÉC: Leston Júnior.

Arbitragem

Marielson Alves Silva será o árbitro da partida. Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira auxiliam Marielson com a bandeira. Todo o trio é da Bahia.