Grêmio vence Universidad Católica e se classifica para oitavas da Libertadores

O Grêmio recebeu, na noite desta quarta-feira (8), o Universidad Católica, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor Gaúcho venceu a partida por 2 a 0, com gols de Alisson e Thaciano, eliminou o adversário e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Tricolor, que deu pouco trabalho para o goleiro Paulo Victor na Arena do Grêmio. Logo no início do jogo, Alisson chutou no gol, mas a bola desviou. Aos 22, o meia abriu o placar. Michel lançou para Alisson dentro da área, que desloca o goleiro e marca. Seis minutos depois, Kannemann quase aumentou para o Tricolor Gaúcho. Jean Pyerre cobrou uma falta e o zagueiro subiu para cabecear, mas mandou para fora.

A grande chance do Católica foi aos 35 minutos. Após falha do goleiro Paulo Victor, Pinares mirou no ângulo, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, o Grêmio soube bem administrar a vantagem, esperando uma oportunidade para penetrar na área da equipe chilena. Aos 17, André tocou para Alisson, que avançou em velocidade e cruzou para Everton na entrada da área. O atacante bateu, mas Dituro conseguiu fazer a defesa. Aos 30, Thaciano ampliou a vantagem da equipe gaúcha. Após erro na saída de bola do Católica, Leonardo invadiu a área e cruzou para o volante, que apenas empurrou para fazer o segundo do Tricolor.

Nos minutos finais, a equipe visitante quase marcou contra. Everton recebeu de Luan e chutou no gol. Kuscevic, ao tentar fazer o corte, quase mandou para dentro das redes. Aos 48, Puch chutou de fora, mas o goleiro tricolor pegou.

O Grêmio entra em campo novamente no próximo sábado (11), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. A partida acontecerá na Arena Corinthians, às 19h.