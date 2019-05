Portaluppi demonstra confiança no Grêmio após classificação: "Não tememos ninguém'

Grêmio e Universidad Católica se enfrentaram, nesta quarta-feira (8), pela sexta rodada do Grupo H, da Copa Libertadores, na Arena do Grêmio. Em partida que decidia o segundo colocado da chave, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Alisson e Thaciano.

Após a vitória, o Grêmio chegou a dez pontos e garantiu a segunda posição no Grupo H. Na coletiva de imprensa, Renato Portaluppi foi perguntado se havia alguma equipe que não gostaria de enfrentar e disse que não teme enfrentar nenhum time, mas que os demais não gostariam de enfrentar o Tricolor.

“Acho que ninguém quer enfrentar o Grêmio. Respeitamos todas as equipes, mas pergunta para quem ficou em primeiro colocado se querem enfrentar a gente?! Respeitamos, mas não tememos ninguém”, afirmou Portaluppi.

O treinador ainda demonstrou confiança caso sua equipe enfrentasse algum adversário brasileiro.

“É Libertadores, se, de repente, nos encontrarmos com brasileiros não importa, sei que meu grupo está preparado. Estamos preparados para enfrentar qualquer adversário”, disse o treinador.

Com o Internacional se classificando em primeiro colocado no Grupo A, há uma possibilidade de haver um Gre-Nal nas oitavas de final da Copa Libertadores. Perguntado sobre a chance de enfrentar o maior rival do Grêmio no mata-mata, o treinador deu de ombros e ressaltou confiança em sua equipe.

“Nosso maior rival é um grande clube também, como é o Grêmio, e pode acontecer. Como já falei: O Grêmio está preparado para qualquer adversário. Respeitamos qualquer equipe, mas confio muito no meu grupo”, ressaltou.

Por fim, Portaluppi enalteceu o esquema tático do Tricolor e elogiou o atacante André, que vem se encontrando no estilo de jogo da equipe.

“Dificilmente uma equipe do Brasil tem o estilo de jogo do Grêmio, então, quando algum jogador chega ele precisa de um tempo para se adaptar ao esquema do jogo. A maioria dos clubes hoje jogam no chutão e na bola longa, mas nosso time trabalha a bola. É difícil um jogador chegar e já estar jogando nesse esquema em outro clube. Respeito qualquer estilo, mas o nosso é esse. Ele (André) levou um tempo, mas entendeu perfeitamente”, finalizou Portaluppi.

O Grêmio aguarda seu próximo adversário na competição após um sorteio que será realizado pela Conmebol, na próxima segunda-feira (13).