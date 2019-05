Após eliminção no Paulista, Santos volta a ser mandante no Pacaembu

Pouco mais de um mês após a sua última partida dentro do Pacaembu como mandante, o Santos voltará ao estádio no próximo domingo (12), contra o Vasco, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última vez em que jogou lá, o Peixe venceu o Corinthians, por 1 a 0, mas foi eliminado nos pênaltis.

Apesar de momentos ruins, como as eliminações para Corinthians, no Paulistão e River Plate do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, o Santos tem um bom retrospecto no Pacaembu em 2019. Em nove jogos, o Peixe venceu sete vezes e sofreu apenas uma derrota, diante do Novorizontino por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no dia 15 de março.

O Santos ainda irá jogar no Pacaembu mais uma vez nesse mês, contra o Palmeiras, mas com mando do rival, que não poderá usar sua casa por conta de um show que acontece perto da data do jogo.

Em junho, o Santos já marcou mais um jogo para ser disputado no estádio. Pela Copa do Brasil, o time da baixada irá fazer o jogo de volta das oitavas de final, contra o Atlético Mineiro, no Pacaembu. O jogo, inicialmente, havia sido marcado para a Vila Belmiro.

O meio campista Carlos Sánchez, em coletiva na última quinta-feira (9), mostrou preferir jogar na Vila, apesar de aprovar o jogar no Pacaembu.

“Eu gosto muito de jogar na Vila, é um campo que pressiona, que sempre nos leva para frente. Temos ido muito bem lá, mas a direção decide. Isso não passa por mim. Eles decidem e temos que nos adaptar. No Pacaembu não temos ido tão mal também, enchemos o estádio e a torcida pode nos acompanhar”.