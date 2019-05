Santos anuncia renovação com patrocínio até o fim de 2019

Boa notícia para a torcida do Santos. O clube paulista anunciou a renovação de patrocínio com a Philco até o fim de 2019. O vínculo, que se encerraria no fim deste mês, foi estendido até o fim do ano. A marca ficará na parte de trás da camisa.

A renovação foi comemorada pelo presidente José Carlos Peres, face aos problemas financeiros que o clube enfrenta.

“Em um momento difícil da economia com restrições de investimentos das marcas, esta notícia é uma grande vitória para o clube. Seguimos no trabalho de maximização de receitas, retenção de patrocinadores atuais e atração de novos parceiros”, disse Peres.

Além da Philco, o Santos também renovou com o Grupo Algar até maio de 2020. Além disso, há negociações com o patrocínio master, mas ainda distantes de um acerto. O Santos não tem um desde o fim do veículo com a Caixa Econômica Federal, no fim da temporada passada.