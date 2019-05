Tudo igual no clássico! Coritiba perde pênalti e empata com Londrina em casa

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebeu o Londrina no Couto Pereira e não conseguiu tirar o zero do placar. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (9).

O resultado coloca as duas equipes paranaenses no G-4, mesmo que momentaneamente. O Tubarão é o segundo colocado, com sete pontos, sendo dois de vantagem em relação ao Coxa, que está em quarto lugar. A conclusão da rodada será nos próximos dias.

O jogo

Com mais de 33 mil torcedores na arquibancada, Coritiba e Londrina bem que tentaram, mas o gol insistiu em não sair. Empurrado pela torcida, o time da casa foi mais ofensivo durante o duelo, sem muito brilho. Wellinton Junior foi o jogador mais agudo do Coxa no primeiro tempo. O atacante apostava em sua velocidade para incomodar a defesa adversária e arriscava em chutes de longe. Em um deles, quase marcou.

Wellinton também quase fez um gol olímpico. Em cobrança fechada de escanteio, surpreendeu a todos e carimbou a trave do goleiro Matheus Albino. Nos acréscimos, o arqueiro dos visitantes saiu jogando errado em um tiro de meta, entregou a bola de graça para o Rodrigão, mas se recuperou no lance e fez a defesa.

No segundo tempo, o Coritiba continuou com maior posse de bola, mas não conseguiu transformar esse tempo em oportunidades reais de gol. Na pressão, viu seu artilheiro na temporada estar em uma noite ruim.

Rodrigão sofreu pênalti aos 18 minutos, mas ao cobrar, tirou demais do goleiro e mandou para fora. O centroavante ainda perdeu outras duas chances, em que também errou na pontaria. O Londrina levava perigo nos contra-ataques, mas não teve o capricho necessário para levar a vitória para casa. A melhor tentativa foi com Anderson Oliveira. Ele recebeu de Higor Leite, invadiu a grande área e chutou com força, mas na rede pelo lado de fora.

Na próxima rodada, o Londrina recebe o Bragantino, no sábado (18). Já o Coritiba, viaja para enfrentar o CRB, na segunda. Os confrontos será válidos pela quarta rodada da Série B.