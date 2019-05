Flamengo concretiza negociação com lateral-direito João Lucas, destaque do Bangu no Carioca

Os torcedores Rubro-Negros tiveram um fim de noite feliz, na quarta-feira (8), pois o Flamengo conseguiu se classificar para as oitavas de final da Libertadores. E no dia seguinte, a torcida teve mais um motivo para comemorar: o clube anuncio um reforço. Trata-se de João Lucas, um dos destaques da boa campanha que o Bangu fez no Campeonato Carioca. O contrato do defensor vai até o final de 2021.

O jovem, de 21 anos, foi o titular absoluto na posição e fez oito gols no campeonato. O Bangu surpreendeu chegando na fase final da competição, e esteve próximo de disputar a final, no entanto deu adeus ao torneio, sendo eliminado pelo Vasco.

João Lucas chega ao Flamengo para disputar posição com Pará e Rodinei, extremamente criticados pela torcida. A concorrência na lateral ainda pode aumentar, caso o Fla finalize a negociação com Rafinha, atualmente no Bayern de Munique. João precisará mostrar bom futebol para ter chances de jogar, pois a disputa é grande no elenco Rubro-Negro.