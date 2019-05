Após classificação na Libertadores, dirigentes do Flamengo vão até Madri tentar contratar Filipe Luís

A classificação, sofrida, na Libertadores, não foi a única boa notícia para o torcedor do Flamengo nessa semana. Após o empate em 0 a 0 com o Peñarol-URU, em Montevidéu (URU), dirigentes do clube viajaram direto para Madri, capital espanhola, para negociar a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, responsável pelas negociações na pasta, não voltaram para o Rio de Janeiro junto com a delegação, e se reunirão com o jogador e seus empresários (Marcos Marinho e Guilherme Siqueira) nessa sexta-feira (10). A informação foi divulgada primeiro no blog do jornalista Mauro Cézar Pereira, no UOL.

Apalavrado com o lateral-direito Rafinha, que deve chegar a partir de junho, o Rubro-Negro tentará convencer Filipe a voltar ao Brasil e jogar no seu clube do coração na infância. Além disso, o tempo de contrato será próximo do que ele deseja (dois anos e meio, podendo renovar por mais um, segundo o globoesporte.com, mesmo tempo acertado com o lateral do Bayern-ALE).

Porém, a tarefa da dupla não será nada fácil. O jogador, figura sempre carimbada na Seleção Brasileira, tem mercado na Europa e desperta interesse de clubes como o Borussia Dortmund-ALE e a Roma-ITA. Além disso, o lateral-esquerdo já manifestou que sua prioridade é renovar com os Colchoneros, mas o tempo de contrato oferecido pela equipe espanhola é menor do que o desejado pelo atleta, e isso vem impedindo um acordo pela permanência.

A janela de transferências no Brasil abre no dia 1º de julho, e vai até o dia 31. Após a Copa América, os clubes brasileiros voltarão a campo a partir da segunda semana do mês. Ainda no Uruguai, Marcos Braz garantiu que todos os reforços contratados pelo Flamengo no meio do ano, estarão disponíveis para jogar nas oitavas de final da Libertadores:

"Qualquer jogador que o Flamengo contrate já estará apto para jogar a Libertadores na próxima fase. Agora, é esperar e ter tranquilidade", afirmou após o jogo contra o Peñarol no estádio Campeón del Siglo, na capital uruguaia.