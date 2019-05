Em jogo nervoso, Fortaleza derrota Santa Cruz e está na final da Copa do Nordeste

Em jogo único, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebeu o Santa Cruz no Castelão nesta quinta-feira (9) e venceu por 1 a 0, gol de Romarinho no final do segundo tempo. Com o resultado, o tricolor cearense tem a chance de ganhar a competição pela primeira vez.

Por estar jogando com sete desfalques, o time pernambucano adotou a tática de contra-ataque. A primeira grande chance do jogo foi do Santa Cruz, aos 20 minutos, Pipico passou para Allan Dias, o meia chutou cruzado e quase abriu o placar. O time pernambucano chegou mais uma vez aos 31 minutos, Guilherme Queiróz soltou uma bomba na entrada da área e o goleiro Marcelo Boeck defendeu em dois lances. O Leão do Pici chegou pela primeira vez somente aos 35 minutos da primeira etapa. Tinga fez boa jogada pelo lado direito do ataque, achou Wellington Paulista na entrada da área, o atacante tricolor que estava livre de marcação chutou colocado, a bola passou perto da meta do goleiro Anderson.

O segundo tempo começou com o Fortaleza no ataque, rondando a defesa do Santa Cruz, mas sem grandes chances claras de gol. O time comandado por Leston Júnior continuou sempre mais perigoso, aos 16 minutos Allan Dias recebeu livre na intermediária e soltou o pé, Marcelo Boeck fez uma grande defesa. Aos 34 minutos o Fortaleza abriu o placar. O time comandado por Rogério Ceni fez boa troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, Marcinho achou Romarinho, que entrou na área, driblou o marcador e chutou colocado, sem chances para o goleiro do Santa Cruz.

O time coral respondeu rápido, aos 37 minutos, Warley recebeu a bola no lado direito do ataque e cruzou forte para a área, Pipico dividiu com Romarinho, a bola pegou na trave e Marcelo Boeck segurou. O jogador do Fortaleza quase fez gol contra. Com um a mais desde os 41 minutos do segundo tempo, depois da expulsão do volante Charles, os mandantes quase chegaram ao segundo gol, Tinga invadiu a área e chutou cruzado, Anderson fez uma grande defesa. O Leão cearense administrou bem a partida nos minutos finais até o apito final do árbitro.

O Fortaleza vai enfrentar o Botafogo/PB na decisão, e o campeão será inédito, já que as duas equipes nunca venceram a competição. O primeiro está marcado para o dia 22 de maio no Castelão, o jogo de volta volta será dia 29 no Almeidão, em João Pessoa. Amanhã (10) terá uma reunião na CBF para confirmar as datas.