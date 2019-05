Reencontrando o Flamengo, Kemelli avalia seu momento no Santos: "Evoluí em muitas coisas"

Nesse sábado (11), às 14h, no Pacaembu, Santos e Flamengo se enfrentarão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partida, um confronto direto pela liderança da competição, marca um reencontro entre Kemelli e o Rubro-Negro, onde atuou até esse ano. Apesar disso, a goleira destacou que pensa apenas na importância da partida:

"Ainda não sei dizer, estou focada no que a comissão (técnica) vem nos passando essa semana, em fazer um bom jogo e garantir a vitória. O que sinto é a importância que esse jogo tem e o quão difícil será".

Atualmente com 20 anos, a jovem começou a carreira profissional no clube da Gávea, e agora agradece por tudo que aprendeu e evoluiu na equipe carioca, superando as dificuldades na carreira e na vida pessoal:

"No Flamengo eu aprendi muito, cresci, tive a oportunidade de poder atuar pela primeira vez em um campeonato nacional profissional, tivemos muitas lutas durante a competição e isso me fortaleceu como atleta e pessoa. Aprendi a torcer e a ser profissional".

Ainda contra o Rubro-Negro, a arqueira do Santos reencontrará Renata Santana, a Kaká, companheira de time na passagem pela equipe carioca, e uma das inspirações para a carreira. Além de exaltar a experiência com a goleira do Flamengo, Kemelli também revelou como mantém contato com todas as ex-parceiras de time:

"Ela (Kaká) me ajudou e me ensinou muito na época que trabalhamos juntas. Por estar iniciando no profissional, eu sempre tento absorver coisas boas das mais velhas. Torço muito por ela, pelo sucesso, mas ela pode deixar passar uma bolinha (risos). Brincadeiras à parte, a amizade e admiração sempre vai existir, mas dentro do campo cada uma luta pelas sua camisa e depois amizade continua. Mantemos (ela e as ex-companheiras do Flamengo) contato sempre que possível, trocamos ideia, brincamos. Será bom revê-las, independente de onde estamos, a amizade que fazemos na caminhada continua. Na hora do jogo somos adversárias, mas após o jogo vamos dar risadas, colocar o papo em dia independente do resultado".

(Foto: Adriano Fontes/ Divulgação)

Sempre convocada pela seleção brasileira sub-20, Kemelli é titular no time das Sereias da Vila, comandado por Emilly Lima, ex-treinadora da seleção principal. A goleira analisou a temporada do Peixe, líder do campeonato até o começo da rodada:

"Estou em um momento muito bom, me sentindo bem, evoluí em muitas coisas e pude ajudar o time já com boas atuações. O Santos está em um momento bom também, 100% no Brasileirão, estamos com um grupo forte e competente, temos muito que evoluir e melhorar durante a competição, mas sabendo da importância de continuar vencendo e atuando bem".