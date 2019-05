Santos jamais foi derrotado pelo Vasco no Pacaembu; confira o retrospecto

Em busca da terceira vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Vasco no domingo (12), às 16h, no Pacaembu. A equipe da baixada santista nunca perdeu para o Cruzmaltino jogando nesse estádio e conta com o apoio de sua torcida para somar mais três pontos na competição nacional.

No geral, foram 12 partidas disputadas entre as equipes no Estádio Paulo Machado de Carvalho, com nove vitórias para os paulistas e três empates. Santos marcou 31 gols e sofreu apenas cinco, desde 1959.

O último duelo entre as equipes no Pacaembu, foi em 2018, quando as equipes empataram por 1 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Diego Pituca e Andrés Rios.

Confira todos os confrontos entre Santos e Vasco no Pacaembu:

17/5/1959 – Santos 3 x 0 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

2/3/1961 – Santos 5 x 1 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

29/3/1964 – Santos 2 x 0 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

1/12/1965 – Santos 5 x 1 Vasco – Taça Brasil

20/3/1966 – Santos 5 x 2 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

24/10/1971 – Santos 2 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

9/12/1971 – Santos 4 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

17/1/1982 – Santos 1 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

11/9/1986 – Santos 0 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

6/11/1987 – Santos 0 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

5/11/1994 – Santos 3 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro

27/9/2018 – Santos 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro