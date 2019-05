Santos terá rodada dupla no Pacaembu neste final de semana

Estádio Paulo Machado de Carvalho será novamente o palco de uma partida do Santos. Porém, neste final de semana, o Pacaembu será a casa do Peixe em dose dupla com a partida entre Santos e Flamengo, no sábado (11), às 14h pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1 e no domingo (12), às 16h contra o Vasco pelo Brasileirão.

Não é de hoje que o histórico estádio recebe jogos do Santos com muita frequência, principalmente na gestão de José Carlos Peres e jogar no Pacaembu na maioria das vezes é bom negócio.

Retrospecto favorável

Devido às obras na Vila Belmiro no começo do ano, a equipe masculina do Santos já disputou nove jogos no Pacaembu este ano, ganhou sete, empatou um e perdeu apenas uma vez. Mesmo com um aproveitamento de 81%, o Peixe acumula duas eliminações no Pacaembu, para o River Plate, do Uruguai, pela Sul-Americana e para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista.

O time feminino também faz bonito em jogos no estádio. Foram sete em sua história com cinco vitórias e dois empates, além de 25 gols marcados e apenas três sofridos.

Situação das equipes

No masculino a sequência é boa, afinal o Santos tem seu melhor início de Brasileirão desde 2006, quando também somou sete pontos nas três primeiras rodadas. Atualmente a equipe ocupa a quarta posição no campeonato, empatada com os rivais Palmeiras e São Paulo.

As Sereias da Vila ganharam todas as sete partidas do Campeonato Brasileiro este ano. Marcou 23 gols e sofreu um gol apenas. A equipe ocupa a segunda posição do torneio, mas com um jogo a menos que o líder Corinthians. Em 2019, dos 12 jogos que disputou ganhou 11 e perdeu somente um.

Vale destacar que a partida entre Santos e Flamengo no sábado terá entrada gratuita. A experiente Maurine falou sobre a partida no Pacaembu, estádio que a atleta conhece bem.

"Jogar no Pacaembu é muito legal. Já tive momentos bons lá com a camisa do Santos, como esse em 2009. É um gramado leve, que favorece o nosso estilo de jogo atual, então espero que a gente consiga aproveitar isso da melhor forma possível".