Soteldo é pré-convocado para a Copa América e pode ser desfalque no Santos

Soteldo está pré-convocado para a Copa América 2019. A lista da Seleção da Venezuela foi divulgada no início da tarde desta sexta-feira (10) com 40 jogadores, 17 deles serão cortados para compor os 23 que defenderão La Vinotinto no torneio continental a ser realizado entre os dias 14 de junho e 7 de julho no Brasil.

Caso o camisa 10 do Santos permaneça na convocação final de Dudamel, Soteldo viraria desfalque do Peixe em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, além do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

E o meia de 21 anos pode ser só o primeiro dos outros possíveis convocados do elenco santista. O zagueiro Felipe Aguilar, da Colômbia, os meias Carlos Sánchez, do Uruguai e Christian Cueva, do Peru e o atacante Derlis González, do Paraguai podem ser convocados em breve, assim ficariam de fora dos compromissos antes da Copa América.

Ao todo seriam cinco jogos sem o venezuelano, desde a primeira partida contra o Internacional no dia 26 de maio, até o dia 12 no clássico contra o Corinthians. Nesse tempo a equipe ainda enfrentaria o Ceará e o Atlético Mineiro duas vezes, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil.