Botafogo-SP vence São Bento fora de casa e segue 100% na série B

Terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019

Nesta sexta-feira (09), São Bento e Botafogo-SP se enfrentaram no estádio Walter Ribeiro, em jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Pantera venceu por 1 a 0. Henan, ex-jogador do São Bento, marcou o único gol da partida.

A partida começou com o São Bento trocando passes no campo de defesa e o Botafogo-SP fechado. Aos sete minutos, o time da casa cobrou falta. Régis mandou a bola na segunda trave. Aos nove, Paulinho cobrou falta de longe e a bola passou longe do gol.

Aos 14’, após cobrança de escanteio, Luiz Otávio subiu mais alto que a defesa do São Bento e cabeceou para o gol. A bola passou perto do travessão do goleiro Henal. Aos 17’, foi a vez de Murilo arriscar o chute, mas sem perigo.

Aos 27’, Marlon Freitas recebeu na intermediária e chutou. Henal defendeu sem dificuldades. Aos 31’, Bruno Moura tabelou com Alecsandro e tentou o chute, que passou longe do gol de Darley.

Aos 38’, Mansur mandou uma bomba, mas a bola passou longe do gol. Aos 41’, Erick recebeu lançamento dentro da área, passou por Wesley e finalizou para fora. Aos 45’, o São Bento respondeu com Alecsandro, que invadiu a área e chutou para o gol. A bola passou perto do gol.

O segundo tempo começou e aos quatro minutos o Botafogo-SP teve uma falta perigosa a seu favor, na entrada da área. Nadson cobrou e mandou longe do gol. Aos sete, Marlon Freitas arriscou de fora da área e Henal fez a defesa.

Aos 18’, Régis fez o cruzamento na área, Leandro Amaro tentou afastar e quase fez contra. Darley fez a defesa e mandou para escanteio. Aos 22’, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luiz Otávio, que cabeceou para fora.

Aos 27’, Paulinho tabelou com Régis e soltou a bomba. A bola passou raspando a trave de Darley. Aos 30’, outra boa chance para o São Bento. Paulinho novamente arriscou o chute. Darley fez a defesa e no rebote Raphael Martinho finalizou na marcação.

Aos 33’, enfim, saiu o primeiro gol da partida e com direito a lei do ex. Henan recebeu lançamento e tocou na saída de Henal, abrindo o placar para o Botafogo-SP. Aos 38’, o atacante teve outra chance, mas a bola bateu na defesa e saiu em escanteio.

Com o resultado, o Botafogo-SP, líder na tabela, conseguiu sua terceira vitória na competição e segue 100%, com nove pontos conquistados. Já o São Bento ocupa a 17ª posição, com apenas um ponto.

Na próxima rodada da Série B, o Botafogo-SP recebe o Vila Nova, no estádio Santa Cruz, no sábado (18), às 19h. No mesmo dia, o São Bento visita o Vitória, no Barradão, às 21h.