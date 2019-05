Foco no triunfo! Sport e Figueirense se enfrentam na Ilha do Retiro pela Série B

O Sport recebe o Figueirense neste sábado (11), às 16h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. O confronto entre as duas equipes é válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Leão e Furacão buscam a primeira vitória na competição após dois empates nas jornadas anteriores.

A equipe pernambucana, no último confronto, empatou em 1 a 1 contra o Bragantino, jogando fora de casa. O resultado se tornou positivo, pois durante o segundo tempo da partida, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni foi expulso e o Leão passou a reta final da partida com um jogador a menos.

Já o Figueirense, por sua vez, ficou no empate contra o São Bento na estreia diante de seu torcedor. No jogo, o Furacão viu a equipe paulista na frente por duas vezes, mas, com um gol no final do jogo, o time catarinense evitou a derrota.

Evolução e busca pela vitória

Finalizando a preparação para o jogo desta tarde, o elenco do Sport realizou um treinamento na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (10). Suspenso, Guilherme Lazaroni não está à disposição de Guto Ferreira para encarar o Figueirense. Em seu lugar, o técnico rubro-negro ainda estuda se improvisa Raul Prata ou se escala Vicente, jogador da base do Leão.

Diante desta mudança, o treinador deve iniciar o jogo com Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Raul Prata (Vicente); João Igor, Charles e Sammir; Ezequiel, Guilherme e Hernane Brocador. Depois de vários elogios à postura da equipe contra o Bragantino, Guto Ferreira afirma que o Sport está em evolução e acredita que os resultados positivos serão consequências do desempenho em campo.

Guto Ferreira quer a primeira vitória neste sábado (Foto: divulgação/Sport Club do Recife)

"Temos que repetir - a boa atuação - mais vezes e buscar sempre a melhora, até porque o campeonato está só começando. Digo com convicção que a nossa equipe ainda tem muito a evoluir. A gente espera que a gente possa crescer durante a competição e que os resultados apareçam rápido para que a gente possa subir na tabela".

Desfalques, mudanças e coragem

Para sair da Ilha do Retiro com o resultado positivo, Hemerson Maria exige uma "postura corajosa" do Figueirense. O elenco alvinegro concluiu a preparação para o jogo diante do Leão com um treino fechado. Sem Betinho, Matheus Destro, William Pop e Alemão Teixeira, o Furacão vem com mudanças na equipe titular.

Diferentemente do habitual, o técnico do Furacão não fez mistério na escalação e deve começar o jogo com Denis; Pereira, Alemão, Ruan Renato e Brunetti; Zé Antônio, Tony e Fellipe Mateus; Matheuzinho, João Diogo e Rafael Marques. Hemerson Maria pregou respeito ao Sport, mas deixou claro que o time catarinense não vai ficar só na defesa.

Hemerson Maria não quer o Figueirense defensivo na Ilha (Foto: divulgação/Figueirense)

"A tendência é que o Sport vá fazer uma pressão forte, principalmente no início de jogo. Sabemos de promoção dos ingressos, o Sport, como o Figueirense, é um time de Série A e o torcedor não aceita o clube mais de um ano na segunda divisão, como nosso torcedor. Não podemos ficar acovardados, precisamos de uma postura corajosa, de pressionar, sair nos contragolpes, porque se ficarmos acuados, vamos sofrer".