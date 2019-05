Ministério Público recomenda torcida única no jogo entre Botafogo-PB e Santa Cruz

O Ministério Público da Paraíba (MPPB), através do procurador Valberto Lira, determinou torcida única para o confronto entre Botafogo-PB e Santa Cruz, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro.

A determinação do órgão é baseada no histórico de rivalidade entre as principais uniformizadas dos clubes. Enquanto a principal torcida do Santa Cruz mantém vínculo com uma facção do Treze, a organizada do Botafogo-PB é aliada à torcida do Náutico.

Diante disso, só a torcida do Botafogo-PB poderá entrar no estádio Almeidão. Mantendo o raciocínio, Valberto Lira já deixou claro que o mesmo critério será utilizado para a final da Copa do Nordeste. Logo, a torcida do Fortaleza também não estará presente em João Pessoa.

Botafogo-PB e Santa Cruz se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h, no estádio Almeidão. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Belo acumula dois empates e busca a primeira vitória na competição.