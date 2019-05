CRB derrota Brasil de Pelotas fora de casa e respira na Série B

Em jogo válido pela 4° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB foi até o Rio Grande do Sul neste sábado (11) e venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Felipe e Ferrugem. Com o resultado, o alvirrubro deixou a zona do rebaixamento, já o time gaúcho amarga a lanterna da competição.

As duas equipes começaram a partida precisando da vitória para sair do zero na pontuação. O time alagoano começou melhor, mas somente aos 28 minutos o CRB chegou com perigo, Igor Cariús finalizou de longe, a bola fez uma curva incrível e quase enganou o goleiro Carlos Eduardo. Aos 30 minutos Leandro Camilo cometeu pênalti em Guilherme Mattis, o meia Felipe cobrou com categoria e abriu o placar para os visitantes. O mandantes quase empataram aos 44 minutos, após cobrança de falta de Ednei, o goleiro Edson Mardden foi obrigado a fazer uma grande defesa.

No início do segundo tempo, aos dois minutos, Ferrugem acertou um lindo chute após cobrança de falta e aumentou o placar para o CRB. Durante toda a segunda etapa, as duas equipes tentaram criar mais oportunidades, mas não conseguiram chances concretas de gols. O CRB conseguiu administrar a partida até o fim do jogo.

A próxima partida do CRB será na próxima segunda-feira (20) às 20h contra o Coritiba no Rei Pelé. Já o Brasil de Pelotas vai visitar o Figueirense na terça-feira (14) às 21h30 em Santa Catarina.