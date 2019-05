Botafogo sobrevive à pressão e vence clássico contra Fluminense

Fluminense e Botafogo se enfrentaram neste sábado (11), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Melhor para os alvinegros que venceram por 1 a 0 com gol de Alex Santana. Com maior parte da torcida nas arquibancadas, o Tricolor foi pra cima e criou inúmeras oportunidades, mas concluiu sem efetividade. Já o Botafogo foi cirúrgico e saiu com os 3 pontos.

Flu dominante

O primeiro tempo até começou equilibrado, mas aos poucos o Flu foi se impondo e tendo o domínio da partida. Aos 11 minutos, Daniel perdeu boa chance dentro da área. O Fluminense seguia em cima e aumentando a posse de bola. Aos 24 minutos, o Flu roubou uma bola no campo de ataque e Luciano fez uma ótima jogada, mas parou em Gatito. Enquanto isso Pedro entrava livre, esperando passe só para empurrar paras as redes.

O Botafogo respondeu aos 28 minutos, após uma saída errada do Flu, Erik arriscou de fora da área por cima do gol de Rodolfo. O Flu voltou a assustar aos 41 minutos com Pedro, que na hora do chute foi travado por Gabriel. O primeiro tempo acabou com 61% de posse de bola para o Flu contra 39% do Bota e 3 a 0 para os Tricolores em chances reais de gol.

Bota cirúrgico

O segundo tempo começou da mesma forma que acabou o primeiro. Logo aos 10 minutos, Caio Henrique tabelou com Pedro e ficou cara cara com Gatito, mas bateu em cima do goleiro alvinegro. A resposta do alvinegro veio com Erik, aos 13 minutos o atacante recebeu dentro da área, mas bateu por cima. Aos 19 minutos um lance bizarro. Gabriel deu cobra a falta para Gatito, mas os dois se desentendem e o zagueiro acabou dando um segundo toque na bola e o juiz assinalou lance de dois toque quase na linha da grande área. Na cobrança de Ganso a bola desviou na barreira e sobrou pra Luciano marcar, mas em condição irregular, confirmado pelo VAR.

Aos 28 o Botafogo conseguiu chegar ao ataque e marcar seu gol. Jonathan recebeu na esquerda e cruzou para Alex Santana cabecear livre, sem chances para Rodolfo. A partir daí o Tricolor se lançou mais para o ataque e deu espaços.

Aos 32 minutos, Alex Santana recebeu cara cara e driblou Rodolfo, mas acabou chutando pra fora. Aos 35 mais uma boa chance do Glorioso, após escanteio a bola sobrou limpa pra Diego Souza dentro da área que tenta um voleio e manda por cima. Um minuto depois, Léo Artur arriscou com desvio para boa defesa de Gatito.

Aos 37, o Flu marcou com Matheus Ferraz, mas o gol foi anulado pelo VAR, já que Pedro cabeceou no travessão em posição de impedimento. Ainda teve tempo para Gatito salvar o Bota mais uma vez, nos acréscimos após chute de Léo Artur.

No final das contas vitória do Glorioso, que conquista sua terceira vitória seguida e vai a nove pontos. Já o Flu ainda não venceu em casa no Campeonato Brasileiro e fica com três pontos.