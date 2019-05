Substituto de João Paulo, Alex Santana comemora gol da vitória no clássico

O Botafogo venceu seu primeiro clássico no ano e manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro. Alex Santana, de cabeça, subiu para marcar o gol da vitória sobre o Fluminense, no Maracanã. O volante já havia marcado contra o tricolor carioca em partida válida pelo Campeonato Carioca, onde os times acabaram empatando por 1 a 1. Com o resultado, o Glorioso chega aos 9 pontos em quatro rodadas disputadas e dorme na vice-liderança da competição.

"Fico feliz de fazer o gol e ajudar a equipe. O principal era conseguir a vitória. Graças a Deus conseguimos a vitória. Conseguimos neutralizar. Trabalhamos bem para neutralizar e conseguimos" disse Alex Santana.

Além do autor do gol que deu os três pontos ao Alvinegro, o lateral-direito Fernando também falou na zona mista após a partida. O jogador comentou sobre seu primeiro clássico e se mostrou aliviado com o resultado.

"Meu segundo jogo como profissional do Botafogo, primeiro clássico. Sair do primeiro clássico com uma vitória importantíssima, ainda mais num jogo dificílimo desse, pontuando fora de casa. Estamos colhendo os frutos do que o Barroca vem implantando."

Por fim, o jogador analisou sua readaptação ao Brasil. Fernando estava emprestado ao Lille, da França, mas o Botafogo requisitou sua volta.

"Está sendo boa. Atuei contra o Fortaleza depois de um tempo sem fazer uma partida oficial. Agora já consegui jogar os 90 minutos. Isso é importante. Acho que tenho muito a crescer, mas isso é com a sequência."