Criciúma e América-MG buscam primeira vitória na Série B neste sábado

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 11h deste sábado (11), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Pela terceira rodada da Série B, o Criciúma recebe o América-MG na manhã deste sábado (11). Os dois times ainda buscam a primeira vitória na competição, que a partir deste ano conta com jogos às 11h nos finais de semana.

O Tigre, depois de estrear com derrota em casa, conseguiu voltar de Campinas com um ponto, após empatar com a Ponte Preta com um gol do zagueiro Léo Santos no apagar das luzes. Por sua vez, o Coelho ainda está zerado na pontuação, com duas derrotas em dois jogos, amargando a lanterna.

Kleina deve repetir escalação

O técnico Gilson Kleina indicou que não deve fazer mudanças na equipe em relação à última rodada. O bom desempenho diante da Ponte agradou ao treinador, que espera deixar para trás a imagem da estreia na Segundona, quando o Criciúma foi superado pelo Cuiabá no Heriberto Hülse.

"Acho que quando você consegue repetir a equipe, consegue ter entrosamento. Melhoramos algumas situações, mas precisamos de ajustes e fazemos avaliações nos treinamentos. Nosso maior desafio é encontrar a consistência em jogo e isso passa pelas escolhas, além de uma melhoria no desempenho técnico", explicou o treinador.

Estreante, Barbieri fecha treinos e deixa dúvidas

Apresentado no início da semana para substituir Givanildo Oliveira, o técnico Maurício Barbieri optou por fazer mistério em torno do time que mandará a campo contra o Criciúma.

Sem poder contar com Toscano e Matheusinho, lesionados, o novo comandante pode alterar o esquema tático, escalando três volantes. Com isso, Christian entra para jogar ao lado de Juninho e Zé Ricardo no meio-campo.

Em sua apresentação, Barbieri comentou sobre a motivação de estar à frente do América: "Com muito trabalho e dedicação vamos conquistar os resultados que a gente precisa e tende a dar inicio a uma jornada, que eu espero que possa se estender o mais longe possível, de forma sadia, para que possamos fazer o América cada vez mais forte para que a gente possa colher os frutos", disse.