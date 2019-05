Goiás e Ceará duelam pela reabilitação no Serra Dourada pelo Brasileirão

Goiás e Ceará se enfrentam, neste sábado (11), às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vêm de duas derrotas consecutivas e buscam a reabilitação na competição.

Apesar da grande vitória sobre o Fluminense na estreia, o Goiás não conseguiu manter o bom retrospecto contra São Paulo e Cruzeiro. No último final de semana, o Esmeraldino foi derrotado pela equipe mineira por 2 a 1 e quer reencontrar as vitórias diante de sua torcida.

Com o mesmo retrospecto do adversário desta noite, o Ceará tenta apagar a atuação contra o Atlético-MG. Apesar de sair na frente, o Vozão acabou sendo derrotado pelo Galo ao tomar a virada no último lance do jogo. Agora, a equipe alvinegra quer sair de Goiânia com pontos na bagagem.

O último duelo entre Goiás e Ceará aconteceu em 2017 pela Série B. Na ocasião, as equipes empataram em 0 a 0. Naquela temporada, o Vozão conseguiu o acesso à primeira divisão, enquanto o Esmeraldino acabou a competição lutando contra o rebaixamento.

Vencer em casa é primordial

Claudinei Oliveira só terá um desfalque para o confronto desta noite. Trata-se do meio-campo Giovanni Augusto, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Marlone foi o escolhido pelo técnico para assumir a vaga na equipe titular. O elenco do Goiás fez o último treino na tarde desta sexta-feira (10) e encerrou a preparação para o enfrentar o Ceará.

Sobre o confronto, o comandante destacou a importância de vencer dentro de casa.

"Todos os jogos valem três pontos. Em casa, temos que procurar pontuar, de preferência com vitórias, na maioria dos jogos para que a gente tenha sucesso na competição. A gente vê o histórico do campeonato e as equipes que são bons mandantes têm campeonatos tranquilos. Agora, você tropeçar muito em casa, te obriga a ganhar fora, e este não é o cenário mais favorável", disse o técnico.

Pronto para surpreender

Assim como a equipe mandante, o Ceará também finalizou os trabalhos para o jogo de hoje na tarde ontem. Com um treinamento realizado no CT do Atlético-GO, a comissão técnica, ainda sem Enderson Moreira, recuperando-se de uma dengue, definiu o time titular.

Mateus Gonçalves sentiu um desconforto muscular e sequer embarcou com a delegação para a capital goiana.

Ricardo Bueno, artilheiro do Ceará no Brasileirão, o centroavante destacou a importância da partida e afirmou que o Vozão está preparado para somar pontos fora de casa.

"Eu espero continuar ajudando. Apesar dos últimos dois resultados, acredito que a gente vem fazendo boas partidas. Temos que estar sempre pontuando. Estamos criando bem e temos uma margem de evolução muito grande", ressaltou o atleta.