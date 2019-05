Sport e Figueirense empatam sem gols e seguem em jejum de vitórias na Série B

Sport e Figueirense seguem sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes empataram sem gols na tarde deste sábado (11), na Ilha do Retiro, em Recife, numa partida marcada pelo desempenho ruim de ambos os times.

O Leão da Ilha, com o resultado, ocupa, momentaneamente, a 12ª posição com três pontos. Na rodada seguinte, a equipe rubro-negra sai para enfrentar o América-MG no estádio Independência. A partida ocorre apenas no próximo domingo (19), às 16h.

Logo acima do Sport e com o mesmo número de pontos na tabela, o Figueirense encarou o empate como um resultado positivo. O próximo desafio do Furacão será no Orlando Scarpelli, nesta terça-feira (14), às 21h30, contra o Brasil de Pelotas.

Poucas chances e muito equilíbrio

O panorama da partida foi determinado logo no início do jogo: Figueirense adotando uma postura defensiva, enquanto o Sport buscava os espaços para chegar ao ataque. Apesar de apresentar mais volume de jogo e pressionar a saída de bola, o time pernambucano não conseguiu assustar o Furacão.

Diante disso, o primeiro lance perigoso só ocorreu aos 19 minutos através de uma finalização de Matheuzinho, que obrigou Maílson a defender em dois tempos. Pouco depois, o Sport respondeu com Raul Prata, mas Denis salvou o time catarinense.

Antes do fim da primeira etapa, a equipe da casa voltou a assustar. Após um bate-rebate, a bola sobrou para Guilherme, que invadiu a área e bateu firme para Denis espalmar.

Ataque sem perigo, defesa bem sucedida

A dinâmica do jogo não mudou na segunda etapa. Mesmo assim, o Sport não conseguiu assustar o goleiro Denis de forma efetiva. Enquanto isso, a equipe visitante apenas aplicou sua postura defensiva, buscando um contra-ataque para chegar com mais força ao campo rubro-negro.

Quando o Leão de Ilha apareceu com mais perigo ao ataque, Juninho quase marcou. O atacante rubro-negro recebeu no lado esquerdo da área, limpou a jogada e bateu colocado, mas a finalização passou por cima da meta do Figueirense. Muito tempo depois, Raul Prata tentou um cruzamento e quase surpreendeu Denis.

O último lance relevante da partida pertenceu ao Sport. Novamente pelo lado esquerdo, Juninho recebeu, trouxe para o pé direito e bateu rasteiro. Denis apenas acompanhou e a bola saiu pela linha de fundo, mantendo a igualdade no placar.