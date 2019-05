Atlético-MG recebe Palmeiras em casa visando manter a liderança do Brasileirão

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Palmeiras neste domingo (12), às 16h, no estádio Independência. As duas equipes se enfrentam em jogo que pode valer a liderança da competição.

O Galo vem de três placares '2 a 1' na Série A e é líder do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. O porco, por sua vez, está na terceira colocação , com 7 pontos e duas vitórias e um empate.

Rodrigo Santana destaca confiança da equipe

O técnico interino Rodrigo Santana busca manter os 100% do time na competição e alcançar a quarta vitória seguida na Série A - feito que não acontece desde os anos 1980. Ele reconhece a força do elenco palmeirense, mas destaca a confiança do time nessa sequência de vitórias.

"O Palmeiras tem um plantel muito grande, muito competitivo, mas a gente vive um momento muito bom de confiança. A gente tem atletas aqui à altura para fazer um grande jogo de igual para igual. Fazendo valer nosso mando de jogo e estar diante do nosso torcedor", disse.

A provável escalação do Atlético-MG tem Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Geuvânio, Luan e Chará; Ricardo Oliveira.

Missão de quebrar tabu

O Palmeiras não vence o Atlético-MG em Belo Horizonte desde agosto de 2007. A equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari também não perde no Brasileirão há 26 jogos - somando com o período de 2018, quando o verdão se sagrou campeão.

Para este confronto, Felipão não conta com três peças importantes: Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa e William Bigode - todos entregues ao departamento médico.

O próvavel Palmeiras que buscará a liderança do campeonato tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo, Raphael Veiga, Dudu e Zé Rafael; Deyverson.