Em jogo truncado, Corinthians e Grêmio ficam no empate em Itaquera

Tivemos hoje na Arena Corinthians o confronto entre Corinthians e Grêmio pela 4ª rodada do Brasileirão. O placar da partida foi um sonoro 0 a 0 de poucas emoções.

Resumo da Partida

O jogo começou bem disputado e com as propostas das equipes sendo definidas: o Corinthians buscando jogar no erro do adversário, e o Grêmio buscando ter mais a posse da bola.

Estes estilos de jogo fizeram com que a partida ficasse muito truncada no meio campo e sem muitas chances de gol. Na primeira oportunidade de gol, em bela jogada de Clayson pelo lado esquerdo, Boselli recebeu cruzamento, cabeceou firme e exigiu bela defesa de Paulo Victor.

Ainda na primeira etapa, o meia Luan quase abriu o placar ao cobrar falta na trave.

VAR EM AÇÃO

Aos 45', Everton fez boa jogada pela esquerda e tentou cruzamento, a bola bateu no braço de Fagner e levou o árbitro a marcar pênalti. Após a marcação de Marcelo Lima de Carvalho o VAR chamou o árbitro, que reviu o lance e voltou atrás em sua marcação, levando a revolta dos gremistas.

Segunda Etapa

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Vagner Love, que havia acabado de entrar, teve 2 chances de gol que exigiram belas defesas de Paulo Victor. Mas as emoções pararam por aqui, resultando em um jogo muito parado na etapa complementar.

Situação na Tabela

Com o empate, o Corinthians chegou a cinco pontos e agora ocupa a 9ª posição. Já o Grêmio, que ainda não venceu no campeonato, soma apenas dois pontos e esta no 17º lugar.