Hemerson Maria valoriza ponto, mas espera evolução do Figueira: "Atuação precisa ser melhor"

O Figueirense conseguiu um ponto contra o Sport jogando fora de casa, na Ilha do Retiro, neste sábado (11) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o resultado de 0 a 0 em Recife, o time de Hemerson Maria tem agora três empates somente na competição, com apenas três pontos na 12ª colocação.

O treinador deu o devido mérito para a equipe rival, e avaliou também ambas as etapas de jogadores.

"O empate foi uma consequência da boa atuação do Sport que nos colocou principalmente no segundo tempo no campo defensivo, ficamos sem uma válvula de escape. Isso aconteceu em determinado momento no primeiro tempo, mas a gente conseguiu trabalhar a bola e crias situações. No segundo não, essa postura foi perigosa, porque em qualquer momento o Sport poderia fazer o gol e ai ficaria difícil a reação. O ponto foi importante, não vou ser hipócrita, mas a nossa atuação precisa ser melhor pra gente buscar melhores objetivos dentro da competição. Ponto positivo foi comprometimento dos atletas na marcação, na entrega, mas não foi isso que a gente veio buscar não".

O comandante ressaltou a diferença com as duas partidas anteriores no campeonato, e pediu melhora de atletas para os próximos jogos.

"Nos dois jogos iniciais, tivemos boa posse de bola, tivemos controle de jogo e finalizamos quinze vezes. Criamos várias oportunidades, fizemos dois gols contra o São Bento, tivemos bola na trave. O jogo contra o Guarani também teve oportunidade de vencer o jogo. Sou muito consciente. Nas duas rodadas iniciais, nós poderíamos ter somado seis pontos, somado quatro, poderíamos ter dois pontos como foi o caso e poderíamos ter zero ponto. Foram atuações que o Figueirense teve oportunidade de vencer o adversário, mas hoje não, hoje foi diferente. Então é voltar a fazer aquilo que a gente fez".

Na quarta rodada da Série B, o Figueirense enfrenta o Brasil de Pelotas em casa, no estádio Orlando Scarpelli, na terça-feira (14), às 21h30. O time conta com a força da torcida em busca da primeira vitória no campeonato.