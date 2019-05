Fortaleza e São Paulo têm objetivos distintos para jogo na Arena Castelão

De olho na fuga do rebaixamento, o Fortaleza recebe o São Paulo pela quarta rodada do Brasileirão. Além do reencontro de Rogério Ceni com o time em que é ídolo, a partida marca o oposto de interesses. Enquanto os cearenses almejam a fuga do rebaixamento, os paulistas visam a ponta da tabela. Tudo será decidido a partir das 19h do domingo (12).

O Reencontro

Precisando vencer para fugir do Z-4, o Fortaleza aposta em manter boa fase após derrotar o Santa Cruz na semifinal da Copa do Nordeste, onde garantiu vaga na final contra o Botafogo-PB. Para isso, o Leão deve ir a campo com o principal time já que poupou contra o Botafogo-RJ na última rodada.

Rogério Ceni reencontra o São Paulo, único clube onde jogou por 25 anos, e também à marca de 80 jogos no comando do Fortaleza, desde dezembro de 2017. O treinador já está entre os melhores técnicos da história do Tricolor Cearense por conquistar um Campeonato Cearense, a Série B de 2018 e chegar na final da Copa do Nordeste.

"É um privilégio enfrentar quem me projetou. Tenho um carinho enorme, mas vou fazer o melhor pelo Fortaleza. Fico muito contente porque no São Paulo são 25 anos trabalhando, quase 1200 jogos, inúmeros títulos, mas isso requer tempo. Fico ainda mais feliz pelo reconhecimento do torcedor do Fortaleza nesse que é o 17º mês de trabalho consecutivo. Ter esse carinho é muito importante", revelou Rogério Ceni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Nathan, Roger Carvalho e Bruno Melo (Carlinhos); Paulo Roberto, Juninho e Dodô; Edinho, Osvaldo e Wellington Paulista. TEC: Rogério Ceni.

Revelações de Cuca

Sanando a principal dúvida da semana, o técnico Cuca anunciou na sexta-feira (10) que vai novamente escalar o zagueiro Walce na vaga deixada pelo lesionado Arboleda. Anderson Martins era o favorito para a posição, porém ainda sente dores no tornozelo e a diretoria preferiu não forçar. Assim, o treinador exaltou a participação de Walce no último jogo, no empate em 1 a 1 contra o Flamengo:

"Walce vai jogar. Entrou bem no jogo (contra o Flamengo). Tem uma técnica refinada, visão e estatura boa. É menino. Tem personalidade. Vai amadurecer durante os jogos e agora tem sequência para se firmar”.

Além do jovem defensor, Cuca também confirmou que Alexandre Pato ainda não está pronto para jogar e fica de fora do jogo em Fortaleza.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Everton, Antony e Toró. TEC: Cuca.