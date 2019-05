Herói da partida, Leandro Barcia comemora vitória sobre Ceará: “Muito feliz pelo gol”

Neste sábado (11), o Goiás venceu o Ceará por 2 a 1, no Serra Dourada. Essa foi a segunda vitória do Esmeraldino no Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Leandro Barcia, aos 45 minutos do segundo tempo.

A jogada do gol começou com Michael. O jogador cruzou na área e Leandro Barcia cabeceou na trave. No rebote, o atacante recuperou a bola e mandou para o gol. Ao final da partida, o herói da partida dedicou a vitória para a família.

“Obviamente fazer o gol nos deixa muito feliz, principalmente em casa. Estou muito feliz pelo gol. Quero mandar um grande beijo para minha família, em especial para minha mãe”, disse o atacante.

Barcia também fez questão de agradecer o apoio da torcida e de seus companheiros. Ele afirmou que o apoio do torcedor é fundamental e aproveitou para convocá-lo para a próxima partida, contra o Botafogo.

“Um carinho muito grande de todos, estou muito feliz aqui. Espero que venham muito mais vitórias e gols. A força da torcida é fundamental, assim poderemos seguir bem por este caminho e conquistarmos muitos pontos. Esperamos que venham como vieram contra o São Paulo, porque precisamos disso”, finalizou.

Com o resultado, o Goiás chegou aos seis pontos e subiu para a sétima posição na tabela. O próximo compromisso do Esmeraldino será no domingo (19), contra o Botafogo, no Serra Dourada, às 16h. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.