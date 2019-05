Com primeiro gol de Nonato e 100º de Guerrero, Internacional vence Cruzeiro no Beira-Rio

No Beira-Rio, o Internacional levou a melhor e venceu o Cruzeiro na tarde deste domingo. Em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Nonato, Guerrero e Moledo marcaram para o Colorado, enquanto Dedé fez o do Cruzeiro.

A equipe visitante iniciou a partida com o time fechado, o que dificultava a saída da equipe colorada, que assim buscava criar através do contra-ataque. O primeiro gol do duelo saiu aos 31 minutos. Guerrero cobrou falta, que desviou na barreira e foi parar na trave. Na sobra, Nonato colocou para o fundo do gol, marcando seu primeiro como profissional.

A resposta do Cruzeiro veio logo em seguida também em cobrança de falta. Fred colocou a bola na área e Dedé apareceu para desviar para o gol.

Na segunda etapa, o Inter foi para cima. Guerrero tentou em duas oportunidades, mandando uma para fora e na outra parando em Fábio. Aos 10 minutos, finalmente o centroavante colorado colocou a bola no gol, após lance movimentado. D'Alessandro lançou Nico López, que finalizou mas parou no goleiro. No rebote o peruano finalizou, mas Dedé salvou. A bola sobrou novamente pro Inter, com D'Alessandro, mas Dodô tiro novamente, até que sobrou para o camisa 9, que colocou pro fundo do gol, em seu 100º gol em clubes brasileiros.

A equipe da casa continuou pressionando. Aos 15', Cuesta lançou Nico López, que mandou perto. Aos 20', Nonato foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, D'Alessandro desperdiçou, mandando para fora.

Aos 37', Rodrigo Moledo fez o terceiro gol colorado. Rafael Sobis cobrou falta no travessão, Fábio espalmou na trave, e na sobra, o zagueiro apareceu para colocar para dentro.

No final do jogo, Sassá assustou a defesa colorada. O atacante do Cruzeiro aproveitou rebote e finalizou, mas Lomba e Zeca chegaram para salvar.

O duelo acabou em confusão. Edilson entrou forte em Nico López e foi expulso. Os atletas se estranharam, quase gerando uma briga.

Com a vitória, o Internacional ocupa no momento a 6ª colocação, com seis pontos. No próximo domingo a equipe recebe o CSA, no Beira-Rio, às 16h. O Cruzeiro está na 10ª posição, também com 6 pontos. Às 16h do sábado, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense.