Palmeiras quebra tabu de doze anos, derrota Atlético-MG e assume a liderança do Brasileiro

Segue o líder! O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na tarde deste domingo (12), no estádio Mineirão pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique foi o autor dos gols que deram a liderança para o alviverde.

O jogo

A primeira grande chance do jogo foi do Palmeiras, aos 8 minutos. Deyverson recebeu a bola na área livre de marcação e desperdiçou. Dez minutos depois, foi a vez do Galo chegar bem. Em bela tabela de Geuvânio com Elias, o ponta atleticano arriscou o chute, mas o goleiro Weverton estava bem colocado para espalmar para fora.

Aos 21, o zagueiro Réver deu uma de meia, avançou pela intermediária e testou Weverton. O arqueiro alviverde pulou e fez a defesa em dois tempos. Três minutos depois, foi a vez de Dudu levar perigo ao goleiro Victor. Em boa chegada pela esquerda, o meia passou pela marcação e chutou forte. Porém a bola morreu na rede do lado de fora.

Aos 43, o Palmeiras foi coroado com o seu primeiro gol. Após cruzamento de Marcos Rocha pela direita, a bola sobrou para Zé Rafael na área tocar para Raphael Veiga ajeitar para a Bruno Henrique. O volante Palmeirense encheu o pé e acertou um lindo chute no ângulo do gol.

Segunda etapa

O Palmeiras voltou melhor do que o Atlético-MG para o segundo tempo e a primeira boa chance já foi aos três minutos. Raphael Veiga chutou de fora da área e Victor defendeu em dois tempos. Aos sete minutos, mais um chute venenoso de Bruno Henrique. Após tabela do volante com Dudu pela esquerda, ele recebeu na entrada da área e bateu colocado para aumentar a vantagem palmeirense.

Com domínio da partida e esperando um erro do alvinegro, o visitante chegou com perigo aos 32, com Zé Rafael. O armador passou por dois marcadores na grande área e arriscou o chute. O arremate saiu fraco e ficou fácil para o goleiro Victor.

Próximo dos acréscimos da partida, quase que Hyoran marca o terceiro no Mineirão. Moisés acionou Carlos Eduardo na grande área, que ajeitou para o meia atacante chutar. A bola passoubem perto do gol de Victor.

Com o resultado, o Palmeiras quebrou um tabu de 12 anos sem vitórias sobre o Galo em Belo Horizonte. Com dez pontos na tabela, o verdão é o atual líder da competição. No próximo sábado (18), o time do técnico Luiz Felipe Scolari faz o clássico paulista contra o Santos, às 18h, no Pacaembu, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O Galo teve sua sequência de vitórias interrompidas e caiu para a terceira colocação, com os mesmos 9 pontos. Também no próximo sábado, o time do interino Rodrigo Santana encara o Flamengo, ás 19h, em Belo Horizonte. Antes, o alvinegro tem compromisso pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (15), contra o Santos, às 19h15, pelas oitavas de final.