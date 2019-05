Com um gol relâmpago e outro no fim, Cuiabá e Paraná empatam pela Série B

Neste sábado (11), Cuiabá e Paraná se enfrentaram na Arena Pantanal, em jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Ramon abriu o placar para o Paraná e Felipe Marques empatou.

O gol do Paraná saiu com menos de um minuto de jogo. Jenison arrancou pela direita e cruzou na área. O atacante Ramon bateu de primeira e abriu o placar para a equipe visitante.

O Cuiabá teve a chance do empate aos 10, com Felipe Marques. O jogador achou um espaço na área, limpou a marcação e bateu cruzado. A bola passou raspando na trave do goleiro Thiago Rodrigues.

O Paraná passou a ter dificuldades para sair no contra-ataque. E a partida caiu muito de qualidade, com as equipes dando apenas chutões, sem nenhuma chance real de gol.

Aos 29, Felipe Marques cruzou, mas a bola subiu demais e foi por cima do gol, sem perigo. Aos 32, Matheus Pato arriscou o chute da entrada da área. A bola desviou e foi para fora. Após escanteio, Thiago Rodrigues fez a defesa.

Aos 40, mais uma boa chance do Cuiabá e novamente com Felipe Marques. O jogador se livrou da marcação pela esquerda e soltou a bomba. A bola tocou no travessão e saiu. Quase o empate da equipe da casa.

O segundo tempo começou com o Cuiabá pressionando. Júnior Todinho fez jogada individual e arriscou o chute colocado. Thiago Rodrigues fez uma ótima defesa. Aos 13, Todinho tentou o cruzamento na área, mas ninguém apareceu.

O Paraná respondeu aos 14. Após saída errada do Cuiabá, Luiz Otávio pegou a bola pela esquerda e soltou uma bomba. A bola explodiu na trave. Aos 17, em contra-ataque, Eduardo Ramos tentou a jogada, mas furou e perdeu a bola.

O jogo seguiu com chances para as duas equipes. Aos 20, Felipe Marques cruzou e Hugo Cabral chutou. A bola explodiu na trave. Aos 25, o Paraná assustou com Bruno Rodrigues, que driblou o marcador e chutou para o gol. A bola balançou a rede pelo lado de fora.

Aos 33, o Cuiabá teve um gol anulado. Após cobrança de escanteio da direita, Hugo Cabral fez o gol, mas a arbitragem anulou alegando impedimento. Aos 42, Jenison tocou para Matheus Anjos, que bateu para o gol e Victor fez a defesa. No entanto, a arbitragem já havia marcado impedimento.

Aos 43, a pressão do Cuiabá surtiu efeito e a equipe empatou a partida. Após jogada de Hugo Cabral, o goleiro Thiago Rodrigues defendeu e a bola sobrou para Felipe Marques, que bateu para o gol e empatou a partida.

O Paraná ainda teve a chance do segundo gol aos 48, com Jenison. Após cruzamento pela direita, o jogador subiu sozinho e Victor Souza salvou. Com isso, as equipes ficaram no empate.

Com o resultado, o Cuiabá caiu uma posição na tabela e agora é o terceiro colocado, com sete pontos. Já o Paraná se manteve em sétimo lugar, com cinco pontos conquistados.

Na próxima rodada da Série B, na terça-feira (14), o Cuiabá enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, às 19h15. No sábado (18), o Paraná recebe o Guarani no Durival Britto, às 16h30.