Santos passeia em campo e vence Vasco com facilidade no Pacaembu

De volta ao Pacaembu, o Santos recebeu o Vasco pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando fácil e com leveza, o Peixe empilhou gols perdidos e chances criadas, mesmo assim saiu com o placar de 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Pituca, Rodrygo e Soteldo. A equipe da Baixada Santista chegou aos 10 pontos e está na segunda posição da tabela. Já o cruzmaltino, continua um ponto, na última colocação.

O passeio do time de Sampaoli

Com dois minutos, Rodrygo passou pelo marcador e, sem ângulo, perto da linha de fundo pela esquerda, bateu forte para o gol, obrigando o goleiro do Vasco a espalmar a bola para cima. Após 11 minutos, Sánchez foi lançado na linha de fundo pela direita, cruzou rasteiro pra Rodrygo, que bateu de primeira. Sidão já não chegaria mais e Yago Pikachu tirou a bola de cabeça, em cima da linha.

Aos 18 minutos, a pressão deu resultado. Diego Pituca fez um golaço no Pacaembu! Sidão tentou sair jogando pelo chão e tocou errado, achando Pituca no bico da grande área. O volante acertou um chute colocado no ângulo direito do goleiro vascaíno e fez 1 a 0 para o Peixe!

E apenas quatro minutos depois, Maxí López empataria a partida. O Vasco rodou a bola pelo campo de ataque e em uma bela bola do camisa 38, que ainda bateu em Rossi, sobrou para Maxí empatar o jogo no Paca. Mas o atacante argentino estava em impedimento e o gol foi anulado pelo VAR.

Aos 27, Sánchez invadiu a área pela direita e bateu de longe, obrigando Sidão a espalmar e salvar o Vasco do 2 a 0. E, aos 33 minutos, Rodrygo, após a pressão do Santos, recebeu uma bola pela esquerda, passou pelo marcador e Rodrygo bateu no canto do goleiro, ampliando o placar, fazendo o 2 a 0!

Aos 43, houve um lance um tanto quanto inusitado. Sánchez disputava a bola com Ricardo e Sidão, dentro da área, saiu para a disputa e atrapalhou o zagueiro. O meia santista ainda bateu nela, que desviou no zagueiro e foi para fora. No escanteio gerado por esse lance, Jorge bateu alto e Lucas Veríssimo cabeceou na trave direita de Sidão, que só pode olhar a bola voltar e segurar ela após o susto.

Com 20 minutos o Santos perdeu a chance de construir ainda mais o placar. Rodrygo foi lançado na esquerda, toco no meio para Soteldo. Ele driblou o marcador, bateu para o gol e Sidão espalmpu de volta para o meio. No rebote, Sánchez bateu mal, mandando a bola para fora.

Com 27 minutos, Soteldo ampliou o placar no Paca. Rodrygo tabelou pelo meio com Jean Mota e tocou para Soteldo marcar o terceiro gol e aumentar ainda mais a diferença! Já aos 35, Derlís González bateu de esquerda e a bola passou raspando o travessão, assustando o goleiro do Cruzmaltino. Um minuto depois, Rodrygo recebeu dentro da área, pela esquerda, arrumou o corpo para bater e chutou, fazendo a bola raspar a trave esquerda.

Aos 37, em uma falta central, Valdivia bateu direto para o gol e obrigou Vanderlei a salvar o Santos mais uma vez. Com 42, Jorge recebeu uma boa bola de Soteldo, cruzou para trás e Jean Mota, dentro da área, bateu para fora.

O Santos volta aos gramados na próxima quarta-feira (15), às 19h15, quando enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Independência, pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. Já o Vasco entra em campo no próximo domingo (19), às 19h, quando recebe o Avaí, em São Januário, com jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.