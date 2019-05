Luxemburgo fala sobre elenco do Vasco após derrota: "Quero olhar nos olhos deles"

O Vasco chegou a sua terceira derrota no Brasileirão. Em tarde desastrosa e marcada por falhas do goleiro Sidão, o Cruzmaltino viu o Santos fazer 3 a 0, no estádio do Pacaembu. Os gols foram marcados por Diego Pituca, Rodrygo e Soteldo.

Foi a última partida de Marcos Valadares frente a equipe. O treinador interino dará lugar a Vanderlei Luxemburgo, que acompanhou a partida neste domingo (12) ao lado do presidente Alexandre Campello. Na saída do estádio, o novo comandante falou com a imprensa.

"A partir de amanhã é 100% dentro do trabalho. Já vou ter uma reunião com a comissão técnica para pegar as avaliações, jogadores que jogaram, estado físico dos jogadores. Para poder preparar a semana e começar a conversar com os jogadores algumas coisas que observei no jogo obviamente, conversar com eles internamente para que as coisas comecem a caminhar".

Questionado sobre os problemas psicológicos da equipe, Luxa foi direto:

"Não adianta eu ficar falando "vou fazer isso, vou fazer aquilo". Tenho que conversar com os jogadores, sentir, olhar nos olhos deles, conversar com a torcida. A partir de segunda, meu trabalho, meu jeito vai começar. Tenho que falar internamente".

Lanterna do Campeonato e com apenas um ponto somado, o Vasco volta a campo no próximo domingo (19), onde enfrentará o Avaí, em São Januário, às 19h, pela quinta rodada do Brasileirão.