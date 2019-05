Em situações opostas, Botafogo-PB e Santa Cruz duelam em busca da primeira vitória na Série C

Botafogo-PB e Santa Cruz se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida é válida pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vivendo situações opostas, as equipes brigam pela primeira vitória na competição.

A equipe da casa chega com alto estima para o duelo desta noite. Na última quinta-feira (9), o Belo eliminou o Náutico e se tornou finalista da Copa do Nordeste, mas, na competição nacional, ainda não conseguiu vencer. O time paraibano vem de dois empates consecutivos e quer a primeira vitória na Série C diante de seu torcedor.

Enquanto o Botafogo-PB garantiu a vaga na final, o Santa Cruz foi eliminado pelo Fortaleza e ficou pelo caminho na competição regional. Na Série C, a situação não é diferente. A Cobra Coral, na última rodada, foi derrotada pelo Ferroviário, e o desempenho da equipe na partida foi muito criticado pela torcida.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu na primeira rodada da Copa do Nordeste. Belo e Santa ficaram no empate sem gols. Na Série C do ano passado, o Botafogo-PB venceu os dois jogos contra o rival pernambucano.

Devido ao histórico de rivalidade entre as principais organizadas do clubes, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) determinou que a partida desta noite só tenha a presença da torcida da equipe mandante. Logo, apenas botafoguenses poderão estar presentes no Almeidão.

Desfalcado, mas embalado

A vitória diante do Náutico deixou uma baixa para o técnico Evaristo Piza. Trata-se do meio-campo Marcos Aurélio, que jogou no sacrifício durante a semana e deixou o campo sentindo dores na coxa. O camisa 10 ficou fora das duas partidas do Belo na Série C recuperando-se de uma lesão muscular.

Para substituir o capitão da equipe, o treinador do Botafogo-PB pode entrar em campo com Dico no ataque. Outro que ainda é dúvida para o confronto é Nando. Autor do primeiro gol do Belo contra o Náutico, o atacante se queixou de dores na coxa. Com isso, Paulo Renê ou Felipe Alves podem começar entre os titulares.

Diante dos problemas, o Botafogo-PB deve iniciar o jogo com Saulo; Israel (Neílson), Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius e Juninho; Clayton, Dico e Paulo Renê (Felipe Alves). O técnico Evaristo Piza falou sobre a importância do confronto diante do Santa Cruz.

"É sempre um jogo grande Botafogo-PB e Santa Cruz. Eles estão com um ponto na competição, não adianta vir aqui e buscar o empate. Então, eles devem ter essa organização defensiva, mas terão que propor jogo, vão ter que sair um pouco. E a gente, dentro de casa, vai ter que ser forte para buscar esses pontos que nós perdemos nessas duas rodadas".

Lado bom das coisas

Apesar da eliminação na Copa do Nordeste, o técnico Leston Júnior gostou da postura do Santa Cruz na partida contra o Fortaleza. Entretanto, o comandante tricolor ratificou a necessidade por reforços, visando a luta pelo acesso à Série B.

O Santa Cruz pode ter novidades entre os relacionados. Contratado para a sequência da temporada, o atacante Misael deve estar com a equipe. A Cobra Coral também anunciou os meias Everton e Celsinho. O primeiro está sendo avaliado por Lestor Júnior, mas o último ainda não tem previsão de estreia.

Leston Júnior deve começar o jogo de hoje com Anderson; Marcos Martins, João Victor, Willian Alves e Bruno Ré; Charles, Diego Lorenzi e Allan Dias; Guilherme Queiroz, Augusto e Pipico. O treinador do Santa disse que é importante manter o padrão de jogo implantado para se manter bem no Brasileirão.

"Voltamos a nossa essência. Esse é o nosso padrão de desempenho. Essa oscilação não pode acontecer, principalmente na Série C. Agora, só temos essa competição em disputa. Com os reforços, ganharemos qualidade no time e podemos brigar pelo acesso".