Tiago Nunes exalta jogadores em triunfo sobre o Bahia: "Tenho que elogiar o esforço"

O Athletico-PR recebeu o Bahia na Arena da Baixada na noite deste domingo (12), às 19h, e venceu pelo placar mínimo: 1 a 0. Agora, o rubro-negro paranaense figura entre os seis melhores do campeonato, com sete pontos em quatro rodadas.



A equipe foi escalada por Tiago Nunes com algumas alterações, tendo em vista o desgaste da equipe, que jogou no meio de semana na Argentina, contra o Boca Juniors, pela Libertadores. O volante Wellington, por exemplo, foi improvisado na lateral direita, enquanto Erick jogou no meio, no lugar de Bruno Guimarães. Para o técnico, a vontade dos jogadores é um fator a ser exaltado.



"Tivemos uma atuação muito regular. Conseguimos dominar a posse de bola a maior parte do tempo e criamos várias oportunidades de gol. Tenho que elogiar os jogadores não só pela performance, mas pelo esforço. Repetimos praticamente todo o time do jogo da última quinta-feira, apesar de todo o desgaste. Foi um resultado fundamental para as nossas pretensões."



O Furacão estava em uma sequência de três partidas sem vitórias, duas pelo Brasileirão e uma pela Libertadores. Tiago considera o momento da vitória fundamental para o seguimento da temporada.



"Foi um momento importante. Precisávamos muito desse resultado. Vínhamos de três jogos sem vencer e nosso grupo não está acostumado com isso. Mas a partida que tivemos na Argentina gerou muita confiança em todos nós."



O próximo compromisso do Rubro-Negro é na quinta-feira (16), contra a equipe do Fortaleza, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, no Castelão.



"Para este jogo, teremos um intervalo maior. Esperamos chegar mais descansados. É um confronto difícil. O jogo que perdemos lá serviu de alerta. Temos que ir lá fazer um grande jogo, tentar vencer para ter mais tranquilidade no jogo de volta. Mas eu acredito em dois jogos muito equilibrados", completou Tiago.