Alex Santana reafirma momento artilheiro e cria "dor de cabeça" para Eduardo Barroca

De volta ao time titular do Botafogo no último sábado, Alex Santana aproveitou a oportunidade e marcou seu sétimo gol no ano, garantindo a vitória contra o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. A regularidade do volante nos jogos já é motivo para criar aquela dor de cabeça boa na vida do técnico Eduardo Barroca.

Aniversariante desta segunda-feira, Alex Santana não era titular desde o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, no qual o camisa 10 foi expulso e o Alvinegro acabou sendo eliminado. No Campeonato Brasileiro, Alex só não atuou na estreia da equipe contra o São Paulo, devido a um desgaste muscular. Nos jogos seguintes o meia entrou no segundo tempo e chegou a marcar o gol da vitória contra o Fortaleza.

Contra o Flu, Alex entrou na vaga do meia João Paulo, que foi poupado do clássico devido a um desgaste no músculo adutor da perna esquerda, e confirmou sua melhor fase da carreira com outro gol decisivo, dando a terceira vitória seguida ao Botafogo na competição e a primeira num clássico no ano. Ele é o vice-artilheiro do time até aqui no ano.

Dos sete gols marcados pelo clube até aqui, cinco foram marcados fora de casa, o que deixa Alex como boa opção nas partidas longe do Nilton Santos. O meio-campista tem como principal característica o forte chute de longa distância e vem se apresentando com perigo na área para finalizar.

O próximo compromisso do Alvinegro é contra o Goiás, no Serra Dourada. Barroca, provavelmente, poderá contar com a volta de João Paulo, aumentando a disputa no meio-campo, composto atualmente por Cícero e Gustavo Bochecha também.

O Botafogo ocupa a quinta posição do campeonato até aqui, com nove pontos em quatro rodadas disputadas.