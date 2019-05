São Paulo não joga bem, mas vence Fortaleza na Arena Castelão

Jogando na Arena Castelão e na fuga do fantasma do rebaixamento, o Fortaleza recebeu o São Paulo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com defesa alta no primeiro tempo, o time de Rogério Ceni foi superior antes do intervalo, mas venceu quem conseguiu ser eficaz ao menos uma vez no jogo: o Tricolor Paulista, com Hernanes na reta final do segundo tempo.

A bola do jogo

Focando a meta adversária, cearense e paulistas começaram prezando pelo ataque. Depois dos dez minutos tanto o jogo do Fortaleza quanto o do São Paulo estava concentrado no meio de campo. Faltou objetividade. 66% e 57% da posse de bola de cada um entre as intermediárias foi sinônimo de defesas bem armadas e ataques sem criatividade. Contudo, os nordestinos foram mais agudos.

Na volta do intervalo, o Leão do Pici chegou a ter 56% da posse, 7% a mais que sua média no campeonato (49). Esse domínio das ações não resultaram em perigo. Cuca colocou Hernanes no intervalo e o "Profeta" decidiu aos 32 minutos, em contragolpes finalizado com um chute cruzado de meia força.

Depois do gol sofrido, o Fortaleza não demonstrava que tinha forças para buscar o empate. Nisso, o SPFC cresceu e passou a dominar o meio de campo. Na casa dos 40 minutos, o Leão teve a bola, mas não teve condicionamento físico e o desgaste bateu. Dessa forma o São Paulo conquistou os três pontos no Ceará.

E agora?

Vitória somada e vaga no G-4 assegurada para o Tricolor Paulista, o terceiro colocado, com 10 pontos. Já o Tricolor Cearense flerta com o Z-4, em 16º, com apenas três pontos em quatro jogo. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Bahia e o Fortaleza visita a Chapecoense.