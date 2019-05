Rodrygo projeta futuro no Real Madrid: "Preciso evoluir em tudo"

Grande destaque da vitória por 3 a 0 do Santos em cima do Vasco no último domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Rodrygo concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira (13) no CT Rei Pelé. Entre os assuntos abordados, a futura transferência para o Real Madrid voltou à tona.

O jogador deixa o Santos na parada para a Copa América, em junho, e se apresenta aos merengues em julho, quando começa a temporada 2019-20 do futebol europeu. Perguntado sobre o desafio no Real, Rodrygo afirmou que precisa evoluir para estar no mesmo nível que os jogadores merengues.

"Todo jogador sonha em evoluir tudo, quando você chega no time top mundial, penso que o Real é o melhor do mundo. Eu procuro evoluir meu nível. Não dá para escolher, eu tenho que melhorar em tudo. Tenho que estar ao nível dos caras. Preciso evoluir em tudo", projeta Rodrygo.

Ainda no Santos, Rodrygo é peça fundamental no início do Brasileiro. Vice-líder da competição com 10 pontos, o Peixe é um dos favoritos ao título na visão do jogador.

"A gente é vice, se somos vice-líderes, somos favoritos. É muito relativo. No Brasil, a gente só analisa o resultado, não vê se o futebol é bonito. Se estivéssemos perdendo os jogos, ninguém estaria falando aqui. Só o resultado que vale.", afirmou.

Perto do adeus, o jogador sonha pode voltar a vestir a camisa do Santos futuramente, mas não promete concretizá-lo.

"Sim, com certeza. É um sonho que eu tenho. Eu não vou prometer, porque não sabemos o dia de amanhã. Cada dia que passa, sinto mais saudade da cidade também. Vou sentir muita falta daqui", disse o atacante.

O Santos tem apenas dois treinos antes de pegar o Atlético-MG, quarta-feira (15), às 19h15, na Arena Independência. A partida é válida pelas oitavas da Copa do Brasil.