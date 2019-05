Botafogo-PB e Santa Cruz empatam e seguem sem vitórias na Série C

Botafogo-PB e Santa Cruz seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro Série C. As equipes entraram em campo na noite desta segunda-feira (13), no estádio Almeidão, em João Pessoa, e empataram em 1 a 1. Pipico marcou para a Cobra Coral, enquanto Clayton igualou o placar para o Belo.

O time paraibano, com o resultado desta noite, chega ao seu terceiro empate consecutivo na competição. No próximo domingo (19), às 16h, o Botafogo-PB entra em campo para encarar o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal, pela quarta rodada da Série C. Neste momento, a equipe alvinegra ocupa a 9ª colocação do Grupo A pelos critérios de desempate.

Lanterna da chave com apenas 2 pontos, o Santa Cruz comemorou o resultado obtido na capital paraibana. O próximo desafio da Cobra Coral acontece no sábado (18), às 17h15, no estádio do Arruda, quando a equipe pernambucana recebe o Sampaio Corrêa.

Empate, pressão alvinegra e polêmica

Quando todos esperavam uma postura ofensiva do Botafogo-PB no início de jogo, o Santa Cruz surpreendeu e começou melhor. Após a falha da defesa do Belo na saída de bola, Lula cometeu pênalti em Pipico. Na cobrança, o atacante tricolor deslocou o goleiro Saulo e abriu o placar para a equipe visitante.

O Botafogo-PB foi tomando conta da partida. Com isso, o empate não demorou a sair. Aos 17 minutos, Israel fez uma boa jogada pelo lado direito e cruzou para a área. Felipe Alves aproveitou, dominou e bateu no canto esquerdo de Anderson, deixando tudo igual.

A equipe da casa seguiu pressionando o time pernambucano. Clayton quase marcou ao ficar cara a cara com Anderson, mas foi o zagueiro Lula, numa bela cobrança de falta, quem obrigou o goleiro do Santa Cruz a realizar uma grande defesa. O Belo pediu pênalti num lance em que a bola resvalou no braço do zagueiro tricolor, mas a arbitragem deixou o jogo seguir.

Poucas chances e temperatura fria

Diferentemente da etapa inicial, o segundo tempo começou frio. Apresentando mais volume de jogo, o Botafogo-PB seguiu apostando nas ações ofensivas explorando o lado direito com Israel e Clayton, mas não obteve sucesso no último passe.

Logo, o Belo só foi assustar o goleiro Anderson aos 19 minutos, quando Clayton arriscou de fora da área e a bola saiu à esquerda da meta tricolor. Quando o jogo foi caminhando para o final, as equipes sentiram o desgaste físico da maratona de partidas e os lances de perigo passaram a não existir.

O jogo esfriou e o panorama seguiu: Botafogo-PB buscando espaços pelos lados, mas sem sucesso na conclusão das jogadas. Já o Santa Cruz se defendeu e conseguiu manter a igualdade no placar até o apito final.