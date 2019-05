Henrique Mattos garante motivação extra do Campinense contra o Náutico: "É diferente"

A derrota para a Jacuipense já é página virada no Campinense. Nesta segunda-feira (13), o elenco rubro-negro se reapresentou e começou o trabalho para o segundo jogo contra o Náutico pela Pré-Copa do Nordeste.

Para garantir a vaga na próxima edição da competição regional, a Raposa precisa apenas de um empate. O zagueiro Henrique Mattos, após a atividade, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a partida. Segundo o jogador, o elenco do Campinense está focado na decisão.

"É um jogo que a gente tem que ter total concentração, e é o que a gente está fazendo: concentrando muito nessa partida com foco, com muita concentração para que a gente possa, nesses noventa minutos, garantir a vaga na Copa do Nordeste.".

Quando questionado sobre um clima diferente no elenco para a partida contra o Náutico, Henrique Mattos deixou claro que se entrega em todos os confrontos. Entretanto, o zagueiro reconhece que o jogo exige outra postura.

"Não digo que seja uma motivação diferente. Com certeza - o jogo -, é diferente pelo fato de ser uma decisão. É um fato um pouco diferente pela forma de mata-mata. Falo sempre para o grupo que a gente não pode dar menos que 100%. A gente só pode dar 100% ou mais.".

O Campinense, nesta manhã, realiza o último trabalho para o decisivo confronto contra a equipe pernambucana. No início da tarde, a delegação embarca rumo ao Recife. Ainda em situação indefinida no clube, o técnico Francisco Diá disse que sua permanência no comando do time passa pela classificação ou não da Raposa para a Copa do Nordeste.

Náutico e Campinense se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, na capital pernambucana. Quem vencer garante vaga na próxima edição do Nordestão.