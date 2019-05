Déjà-vu: Flamengo enfrentará o Emelec nas oitavas de final da Libertadores

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, realizado nessa segunda-feira (13) na sede da Conmebol, em Luque (PAR), colocou frente a frente dos velhos conhecidos nessa década: Flamengo e Emelec.

Desde 2010, brasileiros e equatorianos se enfrentram três vezes, todas pela fase de grupos, é essa será a primeira na fase de mata-mata do maior torneio de clubes do continente.

O Rubro-Negro leva grande vantagem no histórico: cinco vitórias e apenas uma derrota, ocorrida em 2012. No George Capwell, palco da partida de ida no dia 23 de julho, os cariocas venceram duas das três partidas disputaras (ambas por 2 a 1, em 2014 e 2018).

Líder no Grupo D, o Flamengo se classificou com três vitórias e duas derrotas na fase de grupos, enquanto os Elétricos passaram no Grupo B com duas vitórias, é apenas uma derrota (para o Cruzeiro, em Guayaquil).

Dono do favoritismo nesse duelo, a equipe da Gávea conquistou o Campeonato Carioca e está em 7º no Brasileirão, com quatro rodadas disputadas. Já o Emelec está em 10°, dentre 16 equipes, no Campeonato Equatoriano.