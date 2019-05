Santos anuncia empresa de apostas como sexto patrocínio para a temporada

A terça-feira (14) começou feliz para o Santos. O clube anunciou o sexto patrocínio para a temporada, trata-se da "Casa de apostas", empresa que atua no segmento de apostas esportivas online.

A marca da empresa ficará estampada na omoplata da camisa do Santos e o contrato tem duração até maio de 2020. O patrocínio já deve aparecer na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (15), junto com os outros parceiros do Peixe: Philco, Algar, Unicesumar, Kodilar e Orthopride.

"Damos boa vindas à Casa de Apostas. Entendemos que este segmento de apostas será muito importante para o mercado de patrocínios do futebol brasileiro e temos o orgulho de iniciarmos este trabalho junto ao novo patrocinador", disse José Carlos Peres, presidente do Santos.

O executivo de marketing e comunicação do clube, Marcelo Frazão, afirmou ser muito importante essa nova parceria, além de ressaltar que pretende ocupar mais espaços do uniforme santista.

"Este é um movimento muito importante para o planejamento comercial do Clube. Do nosso portfólio de espaços em uniformes já fechamos além dos omoplatas, espaços nas costas superiores, barra traseira, calções, e meias. Temos ainda pendentes patrocínios para mangas e master, mas consideramos fundamental conduzirmos essas negociações com calma para a devida valorização que a marca Santos FC merece e entrega como retorno ao mercado".

Além do Peixe, Botafogo e Vitória também estampam a marca da “Casa de apostas”, que desde dezembro do ano passado atua no Brasil com a legalização das apostas esportivas no país.