Oeste começa mal, mas arranca empate com Cuiabá na Série B

O Oeste recebeu, nesta terça-feira (14), o Cuiabá, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mesmo jogando em casa, a equipe paulista teve dificuldades no começo da partida e ficou no 1 a 1.

O primeiro tempo foi de superioridade do Cuiabá, que teve mais volume de jogo e foi mais eficiente no ataque. A única boa chance do Oeste foi aos 14 minutos, após cobrança de falta, Elvis colocou a bola na cabeça de Kanu, que cabeceou forte, mas para fora.

Aos 30 minutos, Jean Patrick saiu da marcação na entrada da área e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Matheus.

Nos 45 minutos finais, o Cuiabá quis administrar o resultado, então não criou muitas jogadas. O Oeste, por sua vez, queria buscar o jogo. Aos seis minutos, em cobrança de falta rasteira, Victor Souza defendeu e deu o rebote. Alyson tentou de bicicleta, mas a bola foi para fora.

Quando a partida se encaminhava para o final, o Oeste conseguiu. Aos 41 minutos, após receber cruzamento pela esquerda, Bruno Paraíba cabeceou firme para empatar a partida.

Com o empate, o Cuiabá assume a vice-liderança, com oito pontos. Já o Oeste chega a seis, ocupando o quinto lugar. Na próxima rodada, o Oeste visita o São Bento, dia 25 de maio. No mesmo dia, o Cuiabá visita o Coritiba.