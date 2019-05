Ítalo rechaça comentários sobre os erros de arbitragem contra o Treze: "Não cabe a nós"

Visando o confronto contra o Náutico, o elenco do Treze deu sequência à semana de treinamentos. Na tarde desta terça-feira (14), os jogadores realizaram um trabalho tático no estádio Presidente Vargas sob o comando do técnico Flávio Araújo.

Inicialmente, o treinador alvinegro fez uma reunião com os jogadores. Após o fim da conversa, o elenco foi separado em dois times e o técnico começou a realizar as movimentações. Na primeira parte, a atividade teve como foco o ajuste do sistema defensivo. Em seguida, houve um intenso trabalho para fortalecer as jogadas aéreas do Galo.

O zagueiro Ítalo concedeu entrevista para a imprensa presente no Presidente Vargas. O jogador foi perguntado sobre os erros de arbitragem que prejudicaram o Treze no início da Série C, mas evitou falar no assunto.

"A gente já tem tanta preocupação dentro do campo, o dia a dia de trabalho, a semana bem trabalhada. Sabemos a pressão que é jogar no Treze. Então, não cabe a nós esse negócio de arbitragem. Infelizmente, está acontecendo, mas a gente não pode ficar se lamentando".

Além disso, o defensor também falou sobre o próximo desafio do Galo da Borborema pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Ítalo, o Treze não pode mais deixar de converter boas apresentações em vitórias.

"Sabemos a importância do jogo contra o Náutico. A vitória tem que ser concretizada. Estamos batendo na tecla, mas não estamos realizando. A gente sabe que estamos jogando bem, mas está faltando algo a mais para a vitória. Então, temos que ir em busca deste algo a mais sábado".

O Treze recebe o Náutico no próximo sábado (18), às 19h15, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela quarta rodada da Série C. A equipe alvinegra acumula três empates e ocupa a 8ª colocação no Grupo A da competição.