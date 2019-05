Em duelo pela Copa do Brasil, Fortaleza recebe o Athletico Paranaense e tenta quebrar jejum

Em duelo válido pela primeira partida das oitavas de finais da Copa do Brasil, Fortaleza e Athletico Paranaense jogam nesta quinta-feira (16) às 19h15 no Castelão, visando os prêmios milionários e o título inédito da competição.

As duas equipes já se enfrentaram no Castelão pelo Campeonato Brasileiro, o time nordestino venceu por 2 a 1, mas agora a competição é totalmente diferente e as duas equipes precisam de mais atenção.

Tentando quebrar jejum...

O Fortaleza busca apagar a derrota em casa para o São Paulo no último domingo e quebrar um jejum que já dura 18 anos. Desde 2001 que o Leão no Pici não chega às quartas de finais da competição, naquela edição, foi eliminado pela Ponte Preta.

Com uma maratona de jogos pela frente, o técnico Rogério Ceni tenta montar uma equipe que consiga jogar todas as competições. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico não poderá contar com Juninho, Wellington Paulista e Kieza, os jogadores já atuaram na competição pelo Ceará, Chapecoense e Botafogo, respectivamente. O atacante Osvaldo é dúvida para a partida.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Nathan, Juan Quintero, Bruno Melo; Felipe, Araruna, Romarinho, André Luís, Marcinho; Júnior Santos.

Sem vitórias fora de casa...

O Athletico Paranaense também terá problemas para a partida no Castelão. Jonathan não treinou nesta quarta-feira, Thiago Heleno e Camacho estão afastados devido ao doping (já suspenso pela Conmebol). Lucho González deve ser opção para o técnico Thiago Nunes.

A equipe rubro-negra não tem bom desempenho jogando fora de casa na temporada, no Campeonato Paranaense, Libertadores e Brasileirão foram 11 partidas e apenas duas vitórias - as duas no estadual.

Provável escalação do Athletico Paranaense: Santos; Erick, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.