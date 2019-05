Em busca de soluções para o ataque, Avaí anuncia contratação de Brenner, ex-Goiás

Com apenas dois gols marcados em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o Avaí vem buscando opções para melhorar seu ataque. Nesta quarta-feira (15), o Leão anunciou a contratação do atacante Brenner, 25 anos, que estava no Goiás, emprestado pelo Internacional. Ele vai disputar posição com Daniel Amorim, artilheiro do time ano com 13 gols, e Matheus Matias, contratado há duas semanas.

Brenner foi revelado no Juventude em 2012 e ficou no clube da Serra Gaúcha até 2016, quando acertou com o Inter, onde atuou até 2017. Neste período, teve poucas oportunidades - atuou em apenas 27 partidas -, mas fez 13 gols. O primeiro empréstimo do atacante foi para o Botafogo, onde jogou o Brasileiro 17 e a temporada de 2018. Fez 71 partidas no total, e fez 16 gols. Neste ano, foi anunciado pelo Goiás, onde atuou em 15 oportunidades e fez quatro tentos. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico Claudinei Oliveira no Brasileiro.

O Avaí também anunciou a saída do atacante Jones Carioca, que não teve seu contrato que vencia nesta quarta (15). No total, o jogador fez 18 partidas - a última delas no último domingo (12) contra o CSA - e anotou dois gols

O Avaí, vice-lanterna da Série A, com dois pontos, volta a campo no domingo (19), quando visita o Vasco, último colocado. A partida está marcada para às 19h.