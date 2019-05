Conhecido de Gatito, adversário do Botafogo na Sula já teve Loco Abreu no elenco

Depois de superar o Defensor y Justicia, da Argentina, na primeira fase da Sul-Americana, o Botafogo tem como próximo destino o Paraguai. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, ficou definido que o Alvinegro irá enfrentar o Sol de América.

O presidente Nelson Mufarrej destacou que os preparativos para o confronto já foram iniciados e se mostrou confiante para o clube avançar de fase.

"Estamos muito satisfeitos com o trabalho liderado pelo técnico Eduardo Barroca e confiantes de que, com o apoio da torcida, podemos avançar de fase. Os nossos profissionais do departamento de análise e desempenho já estão municiando a comissão técnica com todas as informações do Sol de América e a preparação para o confronto já começou" disse Mufarrej na sede da Conmebol.

Será o primeiro jogo entre os dois clubes na história. As partidas serão realizadas nas próximas duas semanas, sendo a primeira em Assunção e a da volta no Nilton Santos. O time que passar dessa fase vai receber US$ 375 mil de premiação. Caso avance, o glorioso terá pela frente o vencedor de Unión La Calera e Atlético Mineiro.

Sobre o próximo adversário do Alvinegro carioca:

O clube Sol de América foi fundado a 22 de março de 1909, em Assunção, no Paraguai. Tem dois títulos do Campeonato Paraguaio (1986 e 1991) e três da segunda divisão (1965, 1977 e 2006), além de ter vencido o Torneio República em 1989.

Atualmente está na sétima colocação, com 26 pontos em 21 jogos. São oito vitórias, dois empates e onze derrotas até aqui, com um aproveitamento de 41,2%.

Histórico nas competições da Conmebol:

O time paraguaio acumula dez participações entre Sul-Americana e Libertadores, sendo quatro na primeira e seis na segunda. A melhor participação na principal competição da Conmebol foi em 1989, quando chegou às quartas de final, mas foram eliminados pelo Olimpia, também do Paraguai. Pela Sul-Americana, está no quarto ano consecutivo, tendo sido em 2016 o seu melhor desempenho, quando foi eliminadonas oitavas, pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

Jogadores com passagem pelo adversário da segunda fase:

Pelo clube já se passaram alguns nomes conhecidos do Botafogo, como o ídolo Loco Abreu, que atuou pelo glorioso entre 2010 e 2012, conquistando o Campeonato Carioca de 2010. Loco defendeu o Sol de América em 2016, com dois gols em dez partidas. O atacante Zeballos, que teve passagem pelo clube carioca em 2014, também jogou pela equipe paraguaia.

Destaques da equipe:

A defesa do Botafogo terá que se preocupar com César Villagra. O atacante tem dez gols em 15 jogos disputados e é o artilheiro do clube no ano. Atrás dele, estão os meias Federico Jourdan - cinco gols em 19 jogos - e Walter Clar - quatro gols em 20 partidas.

Velho conhecido de Gatito:

Convocado pela seleção paraguaia, para disputar a Copa América, o goleiro Gatito Fernández terá a oportunidade de retornar ao país onde nasceu e iniciou a carreira. O jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana será disputado na casa do Sol de América.

Além disso, Gatito já enfrentou o time paraguaio em sete oportunidades, quando defendia o Cerro Porteño, e nunca perdeu para o rival: são cinco vitórias e dois empates.