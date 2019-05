Figueirense bate Brasil de Pelotas e conquista primeira vitória na Série B

Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS : Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Nesta terça-feira (14), Figueirense e Brasil de Pelotas se enfrentaram no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por João Diogo, no segundo tempo.

O alvinegro começou atacando. Aos três minutos, Juba saiu jogando mal e a bola sobrou para Rafael Marques. O atacante percebeu que o goleiro Carlos Eduardo estava adiantado e tentou de longe. O arqueiro espalmou para escanteio.

O Brasil de Pelotas respondeu aos 9', com Murilo Rangel. Branquinho recebeu e tocou para o meia. Só que o camisa dez da equipe exagerou na força e mandou a bola longe do gol.

O jogo seguiu disputado no meio campo, com posses alternadas. Aos 21’, o Figueira teve uma falta a seu favor. Tony cobrou e a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Aos 29’, Felipe Mateus dominou a bola na frente de Leandro Leite e bateu colocado. A bola saiu por cima do gol, levando perigo para Carlos Eduardo.

O último lance de perigo foi aos 46’, com Matheuzinho. O meia do Figueira subiu sozinho e cabeceou muito perto da trave. Após a jogada, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

A segunda etapa começou com o Brasil assustando. Aos seis minutos, Branquinho recebeu o lançamento e ficou cara a cara com o goleiro Denis, que afastou o perigo. No rebote, o atacante acertou um voleio por cima do gol.

Aos 6', o Figueira abriu o placar com João Diogo. Felipe Mateus tocou para Breno, que cortou para dentro e cruzou na área. O atacante recebeu a bola e, sozinho, desviou para o gol e marcou o primeiro gol da partida. Aos 12’, o Figueira ampliou com Rafael Marques. No entanto, o assistente já marcava impedimento e a jogada foi anulada.

Em mais uma chance do time da casa, Betinho arriscou de longe, mas a bola saiu fraca e o goleiro Carlos Eduardo defendeu sem problemas. Aos 25’, Tony tocou para Matheus Lucas, que ajeitou e chutou por cima do gol.

No minuto seguinte, o Brasil de Pelotas teve a chance do empate com Diogo Oliveira. O meia carregou da esquerda para o meio e arriscou de direita. O chute passou ao lado da trave e assustou o goleiro Denis. Aos 33’, novamente o Brasil chegou ao ataque. Diogo Oliveira cruzou, Rafael Grampola cabeceou e Denis fez ótima defesa.

Aos 46’, em mais uma chance do Figueira, Tony tocou para Matheus Lucas, que perdeu tempo e foi travado por Leandro Camilo na hora do chute. O atacante desperdiçou a chance de ampliar o placar.

Após três empates, o Figueirense conseguiu a primeira vitória na série B e chegou aos seis pontos e agora ocupa a sexta posição na tabela. Já o Brasil de Pelotas segue na lanterna da competição, com quatro derrotas e nenhum ponto conquistado.

Na próxima rodada, o Figueira enfrenta o Bragantino na terça (21), no estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30. No sábado (25), o Brasil de Pelotas recebe o América-MG, no Bento de Freitas, às 19h.